كشف المغرد الشهير، الدكتور عبد الله عازب، أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية انسحبت من تغطية مباريات خليجي 23 المقامة في الكويت بأوامر أميرية، وذلك تقديرا للكويت وشعبها وتفاديا لما يكدر صفو البطولة الخليجية في أعقاب ما افتعلته منتخبات دول الحصار الأربعاء من أزمات بعد انسحابها من المؤتمرات الصحفية لوجود مايكروفون “بي إن سبورتس”.

وقال “عازب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قنوات beIN SPORTS القطرية وبناء على توجيهات أميرية سامية تنسحب من نقل مباريات بطولة #خليجي_23 ، تقديراً لدولة الكويت وأميرها وشعبها ، وتفادياً لحصول مايكدر صفو البطولة ، وتأكيداً على النأي بالرياضة عن الخلافات السياسية”.

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قنوات beIN SPORTS القطرية

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◾️وبناء على توجيهات أميرية سامية

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تنسحب من نقل مباريات بطولة #خليجي_23

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تقديراً لدولة الكويت وأميرها وشعبها

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وتفادياً لحصول مايكدر صفو البطولة

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وتأكيداً على النأي بالرياضة عن الخلافات السياسية

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🇶🇦ياقطرنا عمت عين الحسود🇶🇦 pic.twitter.com/5RNJXDHaLV — د. عبدالله بن عازب (@ama4425) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان المنتخب السعودي لكرة القدم ومن بعده الإماراتي قد انسحبا، الأربعاء من المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الشيراتون بالكويت عشية افتتاح خليجي 23 وذلك بسبب وجود الميكروفون الخاص بقناة بي إن سبورت الرياضية.

غادر وفد المنتخب السعودي بعدما رفض المنظمين طلب الوفد بإبعاد “مايكرفون beIN”، وشددوا على عدم حضورهم لأي مؤتمر تتواجد فيه وسائل إعلام قطرية. pic.twitter.com/WyzSYsztSt — الكرة السعودية (@KSA_LEAGUE) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

وطالب المنتخبان السعودي والإماراتي بانسحاب بعض الوسائل الإعلامية، ولعدم وجود آلية تنظم هذا الطلب قرر الانسحاب من المؤتمر الصحفي.

من جانبه أوضح مدير المؤتمرات الصحفية محمد المؤمن أسباب الانسحاب المفاجئ للمنتخب السعودي من المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن لائحة “خليجي 23” لا يوجد بها ما يتيح مطالبة وسائل إعلامية بالانسحاب من المؤتمر.