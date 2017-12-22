لم يمضِ أكثر من شهر على الضجة التي أحدثها “فيديو” تم تداوله على نطاق واسع، لعارضة الأزياء الروسية “evil_russian” وهي تستعرض جسدها في مشهد لافت من أمام مسجد الشيخ زايد في الإمارات، حتى ظهرت بالأمس راقصة كوبية مشهورة داخل نفس المسجد، ما تسبب في غضب واسع وجدل بين النشطاء.

ويظهر مقطع متداول بين النشطاء، الراقصة الكوبية المعروفة Yanet Fuentes وهي تصور فيديو ترويجي لها بالإنجليزية من داخل مسجد الشيخ زايد، الذي تم تعيين الداعية الإماراتي المجنس “وسيم يوسف” إماماً وخطيباً له.

وتسبب المقطع في غضب عارم بين النشطاء، الذي هاجموا الحكومة الإماراتية ومحمد بن زايد وإمام المسجد وسيم يوسف، مستنكرين تحول المسجد إلى ما وصفوه بـ (ملاذ للراقصات بدل العبادة).

الراقصة الكوبية Yanet Fuentes في جامع الشيخ زايد بأبو ظبي “مساجدنا أصبحت ملاذ للراقصات بدل العبادة”

#أبوظبي pic.twitter.com/xZAOBSysHM — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

الراقصة الكوبية Yanet Fuentes في جامع الشيخ زايد بأبو ظبي ايش تعليقك ياسماحه الشيخ والداعيه @waseem_yousef المايك معك🎤 — turki D alwajaan (@turkialwjaan) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

الراقصة الكوبية Yanet Fuentes تزور جامع الشيخ زايد في أبو ظبي وتبث فيديو من داخله

هو ايه طبيعة المبني ده بالزبط — Noha Mohamed (@Nouna252) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

هذا مسجد ولا متحف ولا معرض استقبال راقصات وغيرهن .و ماهذه النجوم الكثيره والسجاد غريب ليس هكذا يكون سجاد المساجد. وراقصه تدخلها لبيت الله تعالى؟؟!!!.

فلسطين والاردن بريئتان منك — aaaar11 (@aAaaa7817r) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

كما سخر النشطاء من “صبي بن زايد” الأردني الأصل وسيم يوسف، الذي كافأه ولي عهد أبو ظبي بالجنسية الإماراتية وتعيينه إمام لمسجد والده، نظرا لجهوده في تحريف الدين ولي نصوصه وتكييفيها مع سياسات “ابن زايد” الشيطانية.

من اساليب الدعوة الحديثة — Ghalban (@Pale2022) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ابن زايد لم يترك عاهرة إلا وادخلها مسجد الرمه والده — Ebrahimazam (@ebrahimazam83) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

خل تأخذ لها ركعتين على ضريح الميت مع شيخ المسجد وسيم يوسف 😂😂😂😂😂😂 — ( صافي النوايا ) (@safialniwaya) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ههههه يمكن يدعوها الى الرقص البريء — NajeebBorahmah (@NajibBourahmah) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

حسبي الله عليهم

قلبو المسجد كبريه — محمد (@ZW5yHrFb3VHgaHM) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي نوفمبر الماضي أثار “فيديو” تم تداوله على نطاق واسع، لعارضة الأزياء الروسية “evil_russian” ضجة مماثلة، وهي تستعرض جسدها في مشهد لافت من أمام مسجد الشيخ زايد في الإمارات.

وتظهر عارضة الأزياء وفقا للمقطع المتداول الذي رصدته (وطن) حينها، وهي تسير في مشهد مثير بلباس تجره خلفها أمام مسجد الشيخ، وتصورها الكاميرا من الخلف، فيما يبدو أنه مقطع ترويجي.

شن النشطاء هجوما عنيفا على حكام الإمارات، الذين سمحوا بتدنيس المقدسات الإسلامية.. حسب وصفهم، مبدين في الوقت ذاته عدم تعجبهم من الأمر حيث تدير الحكومة الإماراتية شبكات دعارة علنية في إماراتها وتغسل من خلالها مئات المليارات من الدولارات.