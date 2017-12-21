في إطار عقدتها من قطر وفي مخالفة صريحة للقوانين الرياضية، قامت قناة “أبو ظبي الرياضية” على حذف اللون العنابي من الشعار الرسمي لبطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تستضيفها الكويت من 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل.

وبثت القنوات الرياضية الإماراتية برامجها وفقراتها المختلفة بشعار مخالف لذلك الذي أعلنته دولة الكويت بحذف اللون العنابي منه ما يمثل سقطة جديدة لأبوظبي تضاف لسلسلة تجاوزاتها التي تؤكد عدم احترامها للمواثيق الدولية والبروتوكولات الرياضية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وفي واقعة أخرى أثارت انتقاد المهتمين بالرياضة خاصة أهل الخليج انسحب الوفدان السعودي والإماراتي من المؤتمر الصحفي لبطولة كأس الخليج الـ23 لكرة القدم في الكويت، اليوم الخميس، قبل انطلاق “خليجي 23” غداً، بسبب وجود “ميكروفونات” تابعة لوسائل إعلام قطرية!

إنسحاب وفد الإمارات والسعودية من المؤتمر الصحفي اعتراضاً على ميكروفون قنوات الدوري والكاس . قناة أبوظبي تزيل لون الأدعم من شعار بطولة كأس الخليج . سنرى أفعال وتصرفات الصغار ووقاحتهم أكثر في الأيام القادمة .. #خليجي_23 #كاس_الخليج23 pic.twitter.com/lEsKPYilFk — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) December 21, 2017

يشار إلى ان دولة قطر وفي لفته أخوية منها قررت نقل البطولة إلى الكويت بعد قرار الاتحاد الدولي (فيفا) القاضي برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وكانت قرعة البطولة قد سحبت في الدوحة في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي وأسفرت عن وقوع الكويت والسعودية والإمارات وعُمان في المجموعة الأولى، وقطر والبحرين والعراق واليمن في المجموعة الثانية.