علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة على التصويت الذي من المتوقع أن تجريه منظمة الامم المتحدة اليوم الخميس مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس، ويدعو الدول إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”اليوم هو تاريخ السحب النهائي على جوائز الكرامة..اليوم يعرف كل مواطن عربي حكامه على حقيقتهم.. من منهم الشريف و من منهم الذليل؟”.

وأضافت ” المواجهة التاريخية الليلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعرّي الجميع في عملية فرز تاريخية…وعند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان..انتهى عصر النفاق”.

يشار إلى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، ستعقد جلسة خاصة طارئة اليوم الخميس في الساعة الثالثة عصرا، بتوقيت غرينتش؛ للتصويت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان “ترامب”.