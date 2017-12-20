تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمفتي المملكة العربية ورئيس هيئة كبار العلماء، ، يحرم فيه ضد والفسدة، في الوقت الذي التزم فيه الصمت عما يجري في المملكة من فساد وإقامة .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اعتبر “آل الشيخ” خلال استضافته في برنامج فتاوى على قناة “إقرأ” أن “المظاهرات لا تخدم هدفا ولا تحقق هدفا ولا تخدم الأمة”.

 

وأضاف أن المظاهرات هي ” فوضويات وصراخ وعويل وقد يصحبها تخريب وتدمير مما لا يفيد”.

يأتي هذا في وقت التزم فيه “آل الشيخ” وهيئته التي يرأسها الصمت المطبق على ما تشهده المملكة من انقلاب على جميع الموروثات الدينية التي تمسكت بها السعودية منذ نشأتها.

 

وشهدت المملكة خلال الفترة الماضية العديد من الحفلات المختلطة، وذلك في إطار خطة ممنهجة تنفذها “هيئة الترفيه” التي شكلها ولي العهد .