عرض الإعلامي وائل الإبراشي خلال تقديمه برنامج ” العاشرة مساء ” تسريبًا صوتيًا للمطربة “شيما ” صاحبة كليب” عندي ظروف” ، تطلب فيه من المخرج أن يظهرها عارية.

ووفقا للتسريب الصوتي الذي رصدته “وطن”، فقد خاطب ” شيما ” في التسريب الصوتي مخرج الكليب:”بقولك إنت شيل اللي إنت شايفه وحش ، وحط بدالها المشاهد اللي إحنا إتفقنا عليها إمبارح”.

وإستطردت ” شيما ” قائلة في التسريب الصوتي: “والنبي طلعني حلوة ابوس ايدك ، ديه أول حاجة أعملها ، وطلعني وانا عريانة”.

وكانت محكمة جنح النزهة، قد أصدرت قرارًا بحبس المطربة المصرية شيما، ومخرج كليبها “عندي ظروف” الهارب، عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء .

وسبق أن تم القبض على شيما ومثولها أمام النيابة العامة، إثر بلاغ قدم ضدها للنائب العام، على خلفية بث الكليب الذي اعتبره الكثيرون مثيرًا للغرائز، من خلال الإيحاءات الجنسية.

ووجهت النيابة لشيما تهمًا، من بينها: التحريض على الفسق والفجور، وبث إيحاءات جنسية من خلال الحركات، والاستعانة بمواد من شأنها إثارة الغرائز، ونشر الرذيلة، بما لا يليق مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع والعمل الفني.

يذكر أن شيما أصيبت بحالة انهيار خلال التحقيقات، واستمرت في البكاء، موضحة أن الشهرة أغرتها ، ولم تقصد التحريض على أعمال الفسق والفجور، وأن البعض خدعها، وأوهمها بتقديم العمل.