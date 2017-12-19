قالت جماعة الحوثي إنها أطلقت صاروخا بالستيا على العاصمة السعودية الرياض.

وأذاعت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني أن صاروخ “بركان تو إتش” الباليستي أطلق على قصر اليمامة في الرياض.

وقال شهود عيان بالرياض، إنهم سمعوا صوت دوي انفجار، فيما تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، قالوا إنها لصاروخ أُطلق، على عاصمة المملكة.

#صوت_انفجار_في_الرياض

هذا الصاروخ وانا امشي في الشارع 🙆🏻‍♂️ pic.twitter.com/nqlymFLiOy — Majed Alanazi (@MajedBAlanazi) December 19, 2017

في الجهة المقابلة، أوضح التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية أنه اعترض صاروخا باليستيا الرياض دون مزيد من المعطيات فيما أكد شهود عيان لوكالة رويترز رؤية عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت نهاية الشهر الماضي صاروخا بالستيا أصاب هدفا عسكريا في السعودية في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفاع الجوي اعترض الصاروخ.

وبينما أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي لاحقا أن الصاروخ البالستي مصدره إيران، رفضت طهرانهذه الاتهامات واعتبرتها استفزازية.

لكن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن في مؤتمر صحفي أنه لا توجد لدى الأمم المتحدة أدلة قاطعة على مصدر صنع الصواريخ التي أطلقها الحوثيون.