استنكر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، فشل النظام السعودي في سياسته الخارجية خاصة بعد إنفاقه مليارات الريالات على حرب اليمن وإهلاك الجنود ولا يزال “الحوثي” خطر كبير قائم يهدد المملكة، فضلا عن استمرار التمدد الإيراني وفشل “ابن سلمان” في مجابهته.

ووفقا لما رصدته (وطن) دون “خاشقجي” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تكرار استهداف الرياض بصواريخ إيرانية المصدر يجب ان يغير قواعد المواجهة، المشروع الإيراني يستلزم مشروع مماثل يواجهه .”

تكرار استهداف الرياض بصواريخ إيرانية المصدر يجب ان يغير قواعد المواجهة، المشروع الإيراني يستلزم مشروع مماثل يواجهه . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 19, 2017

وأكد أن كل الجهد والمال الذي بذل لم يلغي تهديد الحوثي ولا التمدد الإيراني، مضيفا “ثمة حاجة للحظة توقف وتأمل فيما مضى إذ أن السياسة الحالية خاطئة ولابد من تعديلها”

ثمة حاجة للحظة توقف وتأمل فيما مضى ، كل الجهد والمال الذي بذل لم يلغي تهديد الحوثي ولا التمدد الإيراني، اذا السياسة الحالية خاطئة ولابد من تعديلها ◀️ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 19, 2017

وتابع الكاتب السعودي “لنوقف الحروب الصغيرة العبثية حتى نستطيع ان نرى المشهد بشكل واضح فلا يعقل ان تشتبك مع كل من حولك ثم تريد ان تواجه المشروع الإيراني”

لنوقف الحروب الصغيرة العبثية حتى نستطيع ان نرى المشهد بشكل واضح فلا يعقل ان تشتبك مع كل من حولك ثم تريد ان تواجه المشروع الإيراني ⬅️ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 19, 2017

وأشار “خاشقجي” إلى أن أول حلفاء يجب أن يبحث عنهم النظام السعودي، لمواجهة المشروع الإيراني هم المتضررين منه لأسباب جيوسياسية أوعقدية وحتى تاريخية أو لأن إيران تحاربهم، مؤكدا على أن إدراك ذلك سيعيد رسم خريطة حلفاء المملكة وأيضا صراعاتها الجانبية.. حسب وصفه.

اول حلفاء تبحث عنهم لمواجهة المشروع الإيراني هم المتضررين منه لأسباب جيوسياسية او عقدية وحتى تاريخية او لأن ايران تحاربهم، ادراك ذلك سيعيد رسم خريطة حلفاء المملكة و ايضا صراعاتها الجانبية.⬅️ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 19, 2017

وأعلنت جماعة “الحوثي” أنها أطلقت صاروخا باليستيا على العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.

وأذاعت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني، أن صاروخ “بركان تو إتش” الباليستي أطلق على قصر اليمامة في الرياض أثناء اجتماع موسع للقادة السعوديين.

في الجهة المقابلة، أوضح التحالف العربي في اليمن -الذي تقوده السعودية- أنه اعترض صاروخا باليستيا فوق الرياض دون مزيد من المعطيات، فيما أكد شهود عيان لوكالة رويترز رؤية عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.