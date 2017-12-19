استنكر الكاتب السعودي المعروف ، فشل النظام السعودي في سياسته الخارجية خاصة بعد إنفاقه مليارات الريالات على حرب وإهلاك الجنود ولا يزال “” خطر كبير قائم يهدد المملكة، فضلا عن استمرار التمدد الإيراني وفشل “ابن سلمان” في مجابهته.

 

ووفقا لما رصدته (وطن) دون “خاشقجي” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تكرار استهداف بصواريخ إيرانية المصدر يجب ان يغير قواعد المواجهة، المشروع الإيراني يستلزم مشروع مماثل يواجهه .”

 

 

وأكد أن كل الجهد والمال الذي بذل لم يلغي تهديد الحوثي ولا التمدد الإيراني، مضيفا “ثمة حاجة للحظة توقف وتأمل فيما مضى إذ أن السياسة الحالية خاطئة ولابد من تعديلها”

 

 

وتابع الكاتب السعودي “لنوقف الحروب الصغيرة العبثية حتى نستطيع ان نرى المشهد بشكل واضح فلا يعقل ان تشتبك مع كل من حولك ثم تريد ان تواجه المشروع الإيراني”

 

 

وأشار “خاشقجي” إلى أن أول حلفاء يجب أن يبحث عنهم النظام السعودي، لمواجهة المشروع الإيراني هم المتضررين منه لأسباب جيوسياسية أوعقدية وحتى تاريخية أو لأن تحاربهم، مؤكدا على أن إدراك ذلك سيعيد رسم خريطة حلفاء المملكة وأيضا صراعاتها الجانبية.. حسب وصفه.

 

 

وأعلنت جماعة “الحوثي” أنها أطلقت صاروخا باليستيا على العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء.

 

وأذاعت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين على موقعها الإلكتروني، أن صاروخ “بركان تو إتش” الباليستي أطلق على في الرياض أثناء اجتماع موسع للقادة السعوديين.

 

في الجهة المقابلة، أوضح في اليمن -الذي تقوده السعودية- أنه اعترض صاروخا باليستيا فوق الرياض دون مزيد من المعطيات، فيما أكد شهود عيان لوكالة رويترز رؤية عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.