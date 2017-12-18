نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صوراً لها خلال ممارستها التمارين الرياضية، داخل إحدى قاعات “الجيم”، حيث قابل جمهورها هذا الظهور الجديد لها بعد أزمة طلاقها مؤخراً، بالإعجاب الشديد.

ويبدو أن ياسمين صبري، تحاول أن تتناسى الضغوط التي مرّت بها بعد إعلانها انفصالها عن زوجها الذي ارتبطت به قبل أن تدخل الوسط الفني، بعد 5 سنوات من الزواج.

وظهرت الفنانة في بعض الصور وهي تقف على رأسها برشاقة كبيرة، وهو ما جعل رواد السوشيال يصفونها بالخطيرة والرشيقة، وأيضا ظهرت وهي تمارس اليوجا.

First headstand 🙌 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Dec 17, 2017 at 4:01am PST

صباح الحياة 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Dec 17, 2017 at 8:32pm PST

🧘‍♀️ A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Dec 17, 2017 at 3:53am PST

زوج لم تتحدث عنه قبل إعلان الطلاق!

ولم تكن ياسمين صبري تتحدث عن زواجها لوسائل الإعلام، لكنها أكّدت في لقائها مؤخراً في برنامج “صاحبة السعادة” مع النجمة إسعاد يونس، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها متزوجة وأن زوجها يدعى محمد وتناديه “دودي” الا أنها لم تفصح عن أي تفاصيل اكثر من ذلك.

وخلال اللقاء، أطلقت ياسمين صبري مجموعةً من التصريحات المُفاجئة، والتي كان أبرزها الحديث عن تغيّر زوجها بعد 6 أشهر من الزواج، حيث زاد وزنه 20 كيلو، والسبب “طبيخي”، كما قالت.

وأشارت أيضاً إلى أنّ زوجها يعمل أكله بنفسه ويقوم بتجهيز الفطور لها.

“الديزل” جديد ياسمين صبري..

وتصوّر ياسمين صبري حاليا فيلمها السينمائي الجديد مع الفنان محمد رمضان الذي يحمل اسم “الديزل” في إحدى الفيلات.

وسيطرح الفيلم عام 2018، ويظهر محمد رمضان ضمن أحداث الفيلم بشخصية “فتحي الديزل” يعمل دوبليرا في الأفلام السينمائية، وتحدث مفارقات كبيرة بينه وبين ياسمين صبري.