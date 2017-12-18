تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد العطية، أثناء إلقائه كلمة قوية (شملت رسائل مبطنة كثيرة لدول الحصار) باسم القوات المسلحة القطرية أمام الأمير تميم أثناء الاحتفال باليوم الوطني.

وقال “العطية” في بداية كلمته التي رصدتها (وطن) بافتتاح الاحتفالية: «نحتفل اليوم وسط ظروف غير طبيعية بسبب تصرفات بعض الدول المجاورة غير مدروسة»، في إشارة إلى الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين.

وتابع مخاطبا أمير قطر:”القوات المسلحة في أتم الجاهزية وسندكم .. هي معك في سلمك وحربك لو خضت بها البحر لخاضته معك .. و #قطر ليست لينة فتعصر ولا يابسة فتكسر”

نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للدفاع مخاطبا الشيخ #تميم في #المسير_الوطني : القوات المسلحة في أتم الجاهزية وسندكم .. هي معك في سلمك وحربك لو خضت بها البحر لخاضته معك .. و #قطر ليست لينة فتعصر ولا يابسة فتكسر ..#اليوم_الوطني_القطري #اليوم_الوطني_18_ديسمبر #ابشروا_بالعز_والخير pic.twitter.com/fR7Qu6rdMv — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 18, 2017

وأشاد “العطية” بحكمة أمير قطر لتجاوز آثار الحصار التي فرضته الدول المجاورة من أجل إيذاء قطر، مضيفا “لكننا نجحنا في الخروج من الأزمة أقوى مما كنا مواطنين ومقيمين”.

وأكد وزير الدفاع القطري بنهاية كلمته أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب القطري وهي في طليعة المواجهين للأخطار والتهديدات التي تستهدف البلاد.

وتحتفل قطر في 18 ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني، إحياء لذكرى مؤسس البلاد الشيخ «جاسم بن محمد آل ثاني»(1826-1913).

ويضرب الخليج أكبر أزمة سياسية منذ تدشين مجلس التعاون، حين فرضت السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حصارا على قطر وأقدمت على إجراءات عقابية «بدعوى دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، مشيرة إلى أن الرباعي العربي «يحاول فرض الوصاية على قرارها الوطني».

ولم تنجح الجهود الكويتية إلى الآن، في إقناع الأطراف العربية الخمسة، بالجلوس حول طاولة المفاوضات المباشرة، للتوصل إلى حلول بشأن قضايا الخلاف، والتي أجملتها الدول المقاطعة لقطر في 13 بندا، رفضتها سلطات الدوحة جملة وتفصيلا.