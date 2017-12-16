أثارت تغريدة أطلقها فندق شهير بمحافظة الخبر السعودية, جدلاً واسعاً في الشارع السعودي, بعدما جرى تداولها على نطاق واسع, اذ استخدم القائمين على الفندق مفردة “خمر” في احدى التغريدات الدعائية.

وجاء في التغريدة المثيرة للجدل “الجبن والخمر والأصدقاء أشياء تتحسن كلما كانت أقدم.. انضموا إلينا”, الامر الذي أثار استياء النشطاء واعتبروا ما يجري مخالف للشريعة الاسلامية والاعراف والتقاليد العربية.

وقدم الفندق اعتذاره عن التغريدة، وقال عبر حسابه في تويتر: “فندق سوفتيل الخبر يعتذر عن التغريدة التي تم إرسالها عن طريق الخطأ من الشركة المتعاقدة ومن قبل موظف لا يجيد العربية قام بنقل البيانات من فندق سوفتيل خارج المملكة وقد تم حذفها عند تدارك الأمر”.

وكان مغردون قد تداولوا اليوم التغريدة مبدين استغرابهم ودهشتهم من محتواها المخالف.