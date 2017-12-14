أفادت تقارير إعلامية, أن السلطات اعتقلت رجل الاعمال الفلسطيني الملياردير المعروف .

 

وبحسب التقارير المتداولة فإن المصري الذي يحمل الجنسية السعودية أيضا, جاء لاستجوابه في قضايا مالية, في إطار الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي تحت مسمى “مكافحة الفساد”.

 

 

المصري من مواليد مدينة نابلس في المحتلة عام 1937، وكان أقام مؤخرا احتفالا ضخما بمناسبة عيد ميلاده الثمانين دعا إليه نخبة من كبار الشخصيات في مدينة العقبة الأردنية.

 

والمصري الذي تصفه بعض الأوساط بأنه رجل أعمال أردني، لا يحمل سوى الجنسية السعودية، حسبما قال لموقع “عمون” الأردني في حوار مطلع العام الجاري.

 

 