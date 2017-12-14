أفادت تقارير إعلامية, أن السلطات السعودية اعتقلت رجل الاعمال الفلسطيني الملياردير المعروف صبيح المصري.

وبحسب التقارير المتداولة فإن اعتقال المصري الذي يحمل الجنسية السعودية أيضا, جاء لاستجوابه في قضايا مالية, في إطار الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحت مسمى “مكافحة الفساد”.

المصري من مواليد مدينة نابلس في فلسطين المحتلة عام 1937، وكان أقام مؤخرا احتفالا ضخما بمناسبة عيد ميلاده الثمانين دعا إليه نخبة من كبار الشخصيات في مدينة العقبة الأردنية.

والمصري الذي تصفه بعض الأوساط بأنه رجل أعمال أردني، لا يحمل سوى الجنسية السعودية، حسبما قال لموقع “عمون” الأردني في حوار مطلع العام الجاري.