استمرارا للنهج الجديد وفق الخطة المرسومة والمنظمة من قبل المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بهدف تشويه الفلسطينيين وقضيتهم، شن الكاتب والإعلامي السعودي ورئيس مركز أسياد للدراسات الإعلامية، صالح خميس الزهراني هجوما عنيفا على الفلسطينيين، زاعما بأنهم قد باعوا أرضهم.

وقال “الزهراني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يريد الفلسطيني من اخوه العربي ان يحارب بالنيابة عنه ويسوق مايعانيه وهو في خير مما يجد من اليهود يريد من السعودية ودول الخليج ان تصرف لهم مع الدعم للحكومة والقضية مرتبات فكانوا وانت اولهم خارج فلسطين ولان الفلسطينيين باعوا ممتلكاتهم ومتفرغين للمتاجرة بالقضية ارجع لوطنك وحارب وندعمك!”.

يريد الفلسطيني من اخوه العربي ان يحارب بالنيابة عنه

ويسوق مايعانيه وهو في خير مما يجد من اليهود

يريد من السعودية ودول الخليج ان تصرف لهم مع الدعم للحكومة والقضية مرتبات

فكانوا وانت اولهم خارج فلسطين

ولان الفلسطينيين باعوا ممتلكاتهم ومتفرغين للمتاجرةبالقضة

ارجع لوطنك وحارب وندعمك! — صالح خميس الزهراني (@salehkz) December 13, 2017

ويأتي هذه التهجم والتطاول على الشعب الفلسطيني في إطار حملة منظّمة بدأت بشكل رسمي منذ يومين حيث تمكّنت لجان إلكترونية سعودية من إيصال وسمين هدفهما شتم الفلسطينيين، إلى قمة الترند العالمي.

وبسلسلة تغريدات أغرقت موقع “تويتر”، هاجم مغردون الفلسطينيين الذين يتظاهرون في فلسطين ضدّ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. واعتبروا أنّ مهاجمة بعض الفلسطينيين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان “هو نكران للجميل”.

الوسم الأول كان #السعوديون_يغضبون_لملكهم”، وخلاله هاجموا بعنف الفلسطينيين وأي انتقاد للملك السعودي وعلاقته الوطيدة مع ترامب، وتجاهله كل ما يحصل في فلسطين.

أما الوسم الثاني فكان #بالحريقه_انت_وكضيتك”، روّجوا فيه أن القضية الفلسطينية لم تعد مهمة بالنسبة للسعوديين.

وقد سبق هذه الحملة تمهيد طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ مع حصار قطر، حين علت أصوات موالية للنظام تطالب بالتطبيع السعودي مع الاحتلال الإسرائيلي، وتروّج لموت القضية الفلسطينية ووجوب السلام مع الاحتلال.