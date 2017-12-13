استنكر السياسي البارز والدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، تجاهل قناة “العربية” التي وصفها بأنها (تنقل كل التفاهات) لقمة القدس الإسلامية الطارئة، التي عقدت في تركيا اليوم.

وفي تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) شن السياسي الجزائري هجوما عنيفا على القناة السعودية التي تدار من قبل الديوان الملكي بقوله:” “العربية”التي تنقل كل تفاهات الدنيا لم تلق بالا لإجتماع إسطمبول لأن بن سلمان لا يريد إزعاج تل أبيب وهو الموعود بزيارتها عن قريب”

وتابع هجومه على ولي العهد:”الواقع أن بن سلمان يظهر للعلن ما كان آل سعود يخفونه لعقود فهو سكران بقوة وهمية دفع فيها أموال الشعب لترمب بن سلمان ككل الطغاة لا يفقه شيئا من التاريخ”

"العربية"التي تنقل كل تفاهات الدنيا

لم تلق بالا لإجتماع إسطمبول

لأن بن سلمان لا يريد إزعاج تل أبيب وهو الموعود بزيارتها عن قريب

الواقع أن بن سلمان يظهر للعلن ما كان آل سعود يخفونه لعقود

فهو سكران بقوة وهمية دفع فيها أموال الشعب لترمب

بن سلمان ككل الطغاة

لا يفقه شيئا من التاريخ — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 13, 2017

وأيضا استنكر الإعلامي التونسي والمذيع بقناة “الجزيرة” محمد كريشان، تجاهل قناة “العربية” لقضية إسلامية تخص العالم الإسلامي والعربي أجمع كقضية “القدس”.

وغرد ساخرا:”طبعا… الحديث عن البورصة أهم من نقل قمة القدس الاسلامية!!”

طبعا… الحديث عن البورصة أهم من نقل قمة القدس الاسلامية!! pic.twitter.com/L7608vWA4w — محمد كريشان (@MhamedKrichen) December 13, 2017

وتجاهل الإعلام السعودي، تغطية القمة الإسلامية التي انطلقت الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية وتناقش قضية القدس المحتلة والقرار الأمريكي باعتبارها عاصمة لإسرائيل، وهي القمة التي تشارك فيها 48 دولة ويحضرها 16 زعيما منهم 10 من الزعماء العرب.

واللافت أن جميع الصحف السعودية، فضلا عن الوكالة الرسمية، لم تتطرق إلى القمة الإسلامية الطارئة في إسطنبول التي دعت إليها تركيا ردا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أما محطات التلفزة السعودية فكانت أسوأ حالا من الصحف حيث تجاهلت القمة الإسلامية بشكل أوضح، وانشغلت قناة “العربية” بتغطية أخبار البورصة وأسواق المال والاقتصاد بدلا من بث الجلسة الافتتاحية للقمة الإسلامية.