استنكر السياسي البارز والدبلوماسي الجزائري السابق ، تجاهل قناة “العربية” التي وصفها بأنها (تنقل كل التفاهات) لقمة الإسلامية الطارئة، التي عقدت في اليوم.

 

وفي تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) شن السياسي الجزائري هجوما عنيفا على القناة التي تدار من قبل الديوان الملكي بقوله:” “العربية”التي تنقل كل تفاهات الدنيا لم تلق بالا لإجتماع إسطمبول لأن بن سلمان لا يريد إزعاج وهو الموعود بزيارتها عن قريب”

 

وتابع هجومه على ولي العهد:”الواقع أن بن سلمان يظهر للعلن ما كان آل سعود يخفونه لعقود فهو سكران بقوة وهمية دفع فيها أموال الشعب لترمب بن سلمان ككل الطغاة  لا يفقه شيئا من التاريخ”

 

 

وأيضا استنكر الإعلامي التونسي والمذيع بقناة “الجزيرة” محمد كريشان، تجاهل قناة “العربية” لقضية إسلامية تخص العالم الإسلامي والعربي أجمع كقضية “القدس”.

 

وغرد ساخرا:”طبعا… الحديث عن البورصة أهم من نقل الاسلامية!!”

 

 

وتجاهل الإعلام السعودي، تغطية القمة الإسلامية التي انطلقت الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية وتناقش قضية القدس المحتلة والقرار الأمريكي باعتبارها عاصمة لإسرائيل، وهي القمة التي تشارك فيها 48 دولة ويحضرها 16 زعيما منهم 10 من الزعماء العرب.

 

واللافت أن جميع الصحف السعودية، فضلا عن الوكالة الرسمية، لم تتطرق إلى القمة الإسلامية الطارئة في إسطنبول التي دعت إليها تركيا ردا على قرار ترامب .

 

أما محطات التلفزة السعودية فكانت أسوأ حالا من الصحف حيث تجاهلت القمة الإسلامية بشكل أوضح، وانشغلت قناة “العربية” بتغطية أخبار البورصة وأسواق المال والاقتصاد بدلا من بث الجلسة الافتتاحية للقمة الإسلامية.

 

 