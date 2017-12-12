نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن قيادي منشق بجماعة “قوات سوريا الديمقراطية” أن آلافاً من مقاتلي تنظيم الدولة يتجولون ويتنقلون بحرية في مناطق سيطرة أكراد سوريا، مشيرةً إلى مخاوف من تزايد أعدادهم على الحدود التركية واحتمالية وصولهم إلى أوروبا لتنفيذ هجمات.

وبالاستناد إلى معلوماتٍ حصلت عليها الصحيفة من المتحدث المنشق باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، طلال سلو، فإن “آلافاً من عناصر “داعش” بينهم قيادات خرجوا من مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا، بعد أن سمحت لهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً بذلك”.

وأشار سلو إلى أن “نحو ألفين من عناصر “داعش” خرجوا من منبج بعد شرائهم وثائق تجول من قوات سوريا الديمقراطية تبدأ أثمانها من 20 دولاراً، وتصل إلى آلاف الدولارات في بعض الأحوال”.

وأضاف: إن “صلاحية التوقيع على تلك الوثائق التي تتيح لحاملها التجول بحرية في مناطق سيطرة سوريا الديمقراطية، تعودُ لعددٍ من قيادات التنظيم”.

وزاد سلو أن “وثائق مُنحت لـ200 عنصر من “داعش” في منبج، كانت تنص على عبورهم إلى مدينة دير الزور شرقي سوريا، إلا أن عناصر التنظيم توجهوا إلى مناطق أخرى”.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أتراكاً لفتوا إلى ارتفاع عدد الموقوفين المشتبه بانتمائهم لـ”داعش” على الحدود مع سوريا، مضيفةً أن “هذا الوضع يولد المخاوف من محاولة عناصر التنظيم الوصول إلى أوروبا لتنفيذ هجماتٍ إرهابيةٍ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” أبرمت اتفاقاً مماثلاً مع تنظيم “داعش” في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت على منطقة منبج الواقعة غرب نهر الفرات في أغسطس 2016، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت تحت سيطرة “داعش”.

تجدر الإشارة إلى أن طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية انشق عن القوات المدعومة أمريكياً منتصف الشهر الماضي، ولجأ إلى مناطق “درع الفرات” شمالي سوريا.