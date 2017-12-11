ضج موقع التواصل “تويتر” بموجة عارمة من الغضب والاستنكار بين المغردين السعوديين، بعد إعلان وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة عن البدء في إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالسعودية.

وعبر هاشتاغ “#السينما_في_السعودية” ندد النشطاء بسياسات النظام الحالي التي يرونها كسر للتقاليد الدينية وأصول وعادات المملكة بينما يراها “ابن سلمان” انفتاحية وتحرر.

شبهة:

ماتحب السينما لا تروح لها ولا تنكرها

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الرد:

– الأمر بإنكار المنكر لأنه منكر وليس لأننا لا نحبه

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– النهي عن المنكر واجب شرعا ،والسينما محرمة بالإجماع

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– الخلاصة : السينما معصية والسكوت عنه معصية أخرى ، فلا تجمع المعصيتين

.#السينما_منكر_وإشاعة_معصية#السينما_في_السعوديه — الــوَاثِــق #القدس (@alwathiq21) December 11, 2017

#السينما_منكر_وإشاعة_معصية قالوا بأن الترفيه سيكون

[وفق ضوابط شرعية] فاتضح أن الهيئة هيئة ترقيص!

والضوابط وفق الشريعة التغريبية!#السينما_في_السعوديه pic.twitter.com/JctQYJhvUH — صاعق الليبراليين (@saeiq1) December 11, 2017

#السينما_في_السعوديه

سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : متى يعلم المرء أنه فُتن ؟ فقال : إن كان ما يراه بالأمس حراماً ،، أصبح اليوم حلالاً فليعلم أنه فُتن . — نّورةَ الأَحَمْرَيِ☆ (@NOUR1122H) December 11, 2017

امريكا تتحدى العالم الإسلامي وتقرر بأن القدس عاصمة لإسرائيل ونحن هنا نتحدى قيمنا وشرائعنا الدينية ونقول اهلا بـ #السينما_في_السعوديه

عيشوا في غيكم وظلالكم وصدق من قال:

كنا أمة ترعى الغنم فجاء الأسلام وجعلنا أمة ترعى الأمم، وعندما أبتعدنا عن الأسلام صرنا أغناماً ترعانا الأمم. — محترم (@mm7ty) December 11, 2017

وقالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية في بيان صحفي إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع.

وأضافت: “سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة”، كما أكدت بأن “العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة”.

ونشر نشطاء صورا لأخبار قديمة تثبت أن الملك عبدالعزيز المؤسس

أمر بإحراق أفلام السينما وتحطيمها، وأشرف على ذلك بنفسه.

الملك عبدالعزيز المؤسس رحمه الله:

يأمر بإحراق أفلام السينما وتحطيمها، ويشرف على ذلك بنفسه.

فمن يقول بمنع السينما ويُشهر إنكارها مسبوقٌ بقول فضلاء أهل السلطة والعلماء.#السينما_في_السعودية pic.twitter.com/5VT4kD2OW3 — بدر بن علي العتيبي (@badralialotibi1) December 11, 2017

ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.

يأتي ذلك في وقت حاول فيه المنحازون للسينما في السعودية، إحياء الفن السابع في بلادهم، مستفيدين من بيئة جديدة أكثر انفتاحًا وتحولا نحو العلمانية في المملكة منذ قدوم محمد بن سلمان.

وفي العام 2009؛ ولأول مرة بعد ثلاثة عقود، استطاع السعوديون في العاصمة الرياض، ممارسة طقس الذهاب إلى السينما، وإن لم يُسمح للنساء بخوض تلك التجربة، في حين سُمِح للرجال والأطفال، بما في ذلك الفتيات حتى سن العاشرة، بالحضور، بعد الموافقة الرسمية على عرض فيلم “مناحي” في مركزٍ ثقافيٍّ تديره الحكومة.

ويعارض شيوخ الدين المحافظون، العروض السينمائية، إذ ينظرون إلى الكثير من الأنشطة الثقافية، بعين القلق، لخشيتهم من أن تؤدي تلك الأنشطة إلى “الاختلاط بين الجنسين، وانتهاك القيم السعودية المحافظة”.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.