تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مجموعة من الصورة لتجمعات فلسطينية لمنع دخول الوفد البحريني المطبع مع الكياني الإسرائيلي.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد تجمع المئات من الشباب الغزاويين امام بوابة المعبر حاملين شعارات رفض التطبيع، في حين استعد بعض الشباب لاستقبال الوفد بالبيض والأحذية.

وكان ناشطون مقدسيون, قد تمكنوا بعد ظهر أمس الأحد, من منع وفد بحريني حل ضيفا على مؤسسة إسرائيلية من دخول المسجد الأقصى، وحاول الوفد الذي يضم 24 شخصية سنية وشيعية دخول ساحات الأقصى من باب المجلس إلا أن مجموعة من المصلين والحراس منعوهم وطردوهم، فيما حاول الوفد دخول المسجد من أبواب أخرى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت الأحد بأن وفداً بحرينياً يقوم حالياً بأول زيارة من نوعها لإسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن القناة الثانية المتلفزة أن زيارة الوفد، الذي يمثل جمعية “هذه هي البحرين”، ليست سياسية وانما تأتي “لنقل رسالة سلام وتسامح بين أبناء الديانات المختلفة”.