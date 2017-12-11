تداول ناشطون تونسيون مقطع فيديو مروع لمراقبين خطوط السكك الحديدية وأفراد من الشرطة وهو يعتدون على أحد الركاب بعدم وجود تذكرة معه بعد ان عاد على متن القطار بعد ان اخطأ محطته.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد انهال مسؤولي الشركة بالضرب العنيف على المواطن عبر الضرب بالأيدي والسحق بالارجل، مما أدى لإصابته بجرح قطعي في الرأس وفقدانه اثنين من أسنانه الامامية.

ووفقا للفيديو، فقد أقدم مسؤولي السكك الحديدية على إغلاق أبواب القطار حتى قدوم الشرطة، في حين أقدموا على الاعتداء على كل من حاول الدفاع عن المواطن.

ضرب مبرح لراكب في قطار في تونس والسبب: عدم وجود تذكرة pic.twitter.com/pv7NheROZE — AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 11, 2017

من جانبهم، استنكر المغردون هذا العمل الذي وصفوه بالإجرامي والوحشي، داعين لمحاسبة هؤلاء الاشخاص، مؤكدين بأن إحراق “البوعزيزي” لنفسه وقيام الثورة عام 2011 كان بسبب مثل هذه التجاوزات.

تونس اكبر دولة بوليسية في العالم الثالث حتى و ان تغير شكل الحكم منذ 2011 — Raeed (@raeeding) December 11, 2017

هو من اجل عدم إفناء تذكرة يُضرب بهذا الشكل وبهذه القوة لو كانوا ببلد متقدم التي تحترم مواطنوها كانوا دخلوا الي السجن من الوهلة الاولى ، من اجل أمثال هذا النوع من الخنازير الصهاينة بيعاملوا في المسلمين بالوحشية — Dyna ❤️🇨🇦❤️🇺🇸❤️ (@DynaDoni) December 11, 2017

الله غالب هذا من مختلفة الثورة وكل واحد حسب روحو أسد في بلاد الغاب — Azer BelArbî (@Azerbelarbii) December 11, 2017

هذا تجاوز غير مقبول و على القضاء أن يقول كلمته لمثل هكذا تجاوزات . — Mourad liberal #Sérusalem_Palestine (@_LIBERAL_ISM) December 11, 2017

تخلف وهمجيه و بربرية متوحشة ان دل على شيء فهو يدل على عقلية امنية متخلفه لهذا ثار البوغزيزي و اشتعلت تونس واشتعل على اثرها العالم العربي ولا يزال — قول الحقيقة (@lyceegrombalia) December 11, 2017

يشار إلى ان محاولة بناء نظام قانوني يمنح الأجهزة البوليسية صلاحيات أوسع، ويسعى إلى التضييق علنا على هامش الحريات، أصبح يثير مخاوف مشروعة من إطلالة شبح الدولة البوليسية بكل مزالقها، وما يقترن بها من ممارساتٍ قد تحيل إلى زمن الطغيان، في عهد زين العابدين بن علي.

ويرى مراقبون ان الضامن الوحيد ضد كل محاولة للارتداد إلى زمن الاستبداد هو وعي المواطن التونسي أولا، ثم الانتشار الواسع للمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية التي تقوم بجهد واضح في كشف كل انتهاكٍ ممكن لمنظومة الحقوق والحريات، من دون أن يعني هذا استبعاد إمكانية حصول تجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن، مهما كانت خلفيتها، سياسية أو اجتماعية.