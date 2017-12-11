تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية بكثافة ما قيل أنها أحدث صورة لولي العهد السعودي السابق الأمير “محمد بن نايف بن عبدالعزيز”.

ووفقا للصورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “ابن نايف” في الصورة، التي نشرها المصور السعودي “عويد العويد” عبر حسابه الشخصي في موقع “تويتر” وهو برفقة والدته، حيث يقوم بدفعها على الكرسي المتحرك أثناء خروجها من إحدى المستشفيات.

وعلَّق العويد، الذي يقال أنه المصور الخاص لولي العهد السابق على الصورة قائلاً: “الجنة تحت اقدام الامهات خروج والده سمو سيدي الامير محمد بن نايف من المستشفى بالسلامة بعد اجراء فحوصات طبيه”.

الجنه تحت اقدام الامهات

خروج والده سمو سيدي الامير محمد بن نايف من المسشفى بالسلامه بعد اجراء فحوصات طبيه pic.twitter.com/DQpkMaqQLp — عويد العويد (@owyed) December 10, 2017

وسبق للعويد أن نشر أول صورة لـ”بن نايف” بعد إعفائه من منصب ولي العهد، يوم الإثنين 26 يونيو/حزيران الماضي، على حسابه على تويتر، بدا فيها برفقة حفيده.

سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مع حفيدة قبل قليل pic.twitter.com/upvLwTIZtN — عويد العويد (@owyed) June 25, 2017

وتفاعل المغرِّدون مع صورة الأمير، الذي مهَّد إعفاؤه من منصبه لسيطرة محمد بن سلمان على مقاليد السلطة في المملكة، إذ عبَّروا عن إعجابهم بالصورة وبره لوالدته.

يبطن ماجابن بنات الحمايل

مثله ولا بيصير مثله ولا كان

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الا ابوه اللي فعوله دلايل

يالله عسى قبره بساتين وجنان

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الله يوفقه ويحفظه🌹❤️#محمد_بن_نايف_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/RmJE5hYV8q — #الجهمي_السبيعي_رنية🇸🇦 (@subaii_123) December 10, 2017

الصوره تشع بالحياة ، الله يطول باعمارهم ❤️ — بزيع (@iNFC7) December 10, 2017

حي الله الطله .. والف سلامه على الوالده ….. نص عمرك راح في الدفاع عن الوطن .. والباقي في خدمه الوالده .. شامخ من يومك يالنايف — الشامخ SA (@madinah0114) December 10, 2017

حي والله ذا العين، والله يطول بعمره وعمرها والله يحفظهم. — عبدالعزيز. (@AbAlhusini) December 10, 2017

صورةٌ مُميزة في معناها ومحتواها؛

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جمعت بين العفاف لسمو الأميرة؛

وبين البر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف بن عبدالعزيز.

. — دحيم الشبرمي-أبومالك (@alshubromi1) December 10, 2017

أنتم أعجبكم بر الأمير

وأنا كذلك وأعجبني أكثر في الصورة تستر هذه العجوز الله يحسن خاتمتها ويثبتها

تسقط معه شعارات التحرروالتحضر والليبرالية — Layla (@Laaayla1) December 10, 2017

وكانت “نيويورك تايمز ” الأميركية قد أفادت في شهر يونيو/حزيران الماضي بأن ولي العهد السابق الذي تم عزله أخيرا قد مُنع من مغادرة المملكة وحُددت إقامته في قصره بمدينة جدة، وذلك استنادا إلى أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى سعوديين مقربين من العائلة الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن القيود المفروضة على الأمير محمد بن نايف -الذي كان قبل هذا التاريخ وليا للعهد ويقود جهاز الأمن الداخلي في المملكة- تهدف إلى الحد من أي معارضة محتملة لولي العهد الجديد محمد بن سلمان.

يشار إلى أن “وطن” لا تستطيع التأكد من أن الصور حديثة أم قديمة تتعمد السلطات السعودية نشرها بين الحين والآخر لتفنيد رواية وضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولم يكن من الواضح استنادا إلى الصحيفة إلى أي مدى ستظل القيود الجديدة قائمة، غير أن مستشارا في البلاط الملكي السعودي أحال أي استفسارات للصحيفة إلى وزارة الإعلام، التي لم يكن بالإمكان الاتصال بها وفقا للصحيفة.