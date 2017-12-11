على إثر ما أعلنته القناة العاشرة الإسرائيلية حول قيام وفد بحريني بزيارة دولة الاحتلال، وما تبعه من ردود فعل غاضبة تجاه هذا الامر، نشر الداعية البحريني الدكتور حسن الحسيني، مقطع فيديو هاجم فيه هذه الزيارة، مؤكدا بأنها لا تمثل البحرينيين.

وقال “الحسيني” في المقطع الذي نشرع عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” إنه يستنكر وجود بحرينيين في الوفد الزائر لإسرائيل.

واكد على ان من ذهب الى إسرائيل لا يمثل إلا نفسه ولا علاقة للشعب البحريني بموقفه متسائلا: “من عطاكم صك تمثيل الشعب البحرين ؟! ستبقى القدس عاصمة فلسطين . و لا للتطبيع مع إسرائيل”.

واعتبر الحسيني وجود بحرينيين في وفد متوجه للاحتلال “إساءة للشعب البحريني” وقدم الاعتذار للفلسطينيين وقال: “اعذرونا أنتم على رؤوسنا وهؤلاء لا يمثلوننا”.

يشار إلى انه تزامنا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهبة الشعوب والعربية والإسلامية لاستنكار هذا القرار، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن وفدا من البحرين يزور إسرائيل بزيارة رسمية وعلانية تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها بمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.

ووفقا لما أعلنته القناة الإسرائيلية التي غطت الزيارة، فقد أجرى الوفد البحريني برفقة طاقم القناة جولة ميدانية في مدينة القدس المحتلة، دون الإفصاح عن الأماكن والمواقع التي زارها الوفد، والاكتفاء بالقول إن الوفد زار وتجول في البلدة القديمة.

وحسب القناة الثانية، فإن زيارة الوفد البحريني الذي يضم شخصيات شيعية وسنية أتت بإيعاز وتعليمات من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي حمل الوفد رسالة تسامح للمسؤولين الإسرائيليين ودعوات لتعزيز الحوار بين الأديان، علما أن الملك البحريني يقمع الأغلبية الشيعية في بلاده.