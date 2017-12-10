تزامنا مع قرار الرئيس الامريكي وما تلا الإعلان من تظاهرات اجتاحت معظم بلاد العالم الإسلامي استمرت هيئة الترفيه بإقامة برامجها الترفيهية كالعادة وبلا أي حرج.

 

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لحفل مختلط أقيم في أحد الشوارع الرئيسية بالمملكة، حيث أظهر المقطع الآلاف من الشباب وهم يتمايلون ويرقصون على انغام الموسيقى وبوجود نسائي كبير.

وتثير هذه الفعاليات ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر” من قبل المغردين الذين يهاجمون مثل تلك الأنشطة والقائمين عليها.

 

وتأتي تلك الفعاليات في ظل عمل الحكومة السعودية على تعزيز الاستثمارات في قطاع الترفيه داخل المملكة ضمن “” بهدف تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والسير نحو العلمانية.

 

وتسعى السعودية إلى إنشاء بنية تحتية للترفيه واستقطاب شركات عالمية لتشييد مدن ألعاب ومنشآت ترفيهية.

 

وضمن رؤية التنمية لعام 2030، تسعى الحكومة لزيادة مساهمة قطاع الترفيه في الاقتصاد الوطني من 3% منالناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.