تزامنا مع قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما تلا الإعلان من تظاهرات اجتاحت معظم بلاد العالم الإسلامي استمرت هيئة الترفيه السعودية بإقامة برامجها الترفيهية كالعادة وبلا أي حرج.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لحفل مختلط أقيم في أحد الشوارع الرئيسية بالمملكة، حيث أظهر المقطع الآلاف من الشباب وهم يتمايلون ويرقصون على انغام الموسيقى وبوجود نسائي كبير.

هكذا ضجت شوارع #السعودية بعد إعلان ترامب #القدس عاصمة لإسرائيل ..

أشغلهم بن سلمان بهذا اللهو والعبث عن الشعور حتى بضياع أولى القبلتين وثالث الحرمين !#القدس_عاصمتنا_الأزليه pic.twitter.com/OtTnISe8uJ — ابتسام آل سعد 18 Dec (@Ebtesam777) December 10, 2017

وتثير هذه الفعاليات ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر” من قبل المغردين الذين يهاجمون مثل تلك الأنشطة والقائمين عليها.

وتأتي تلك الفعاليات في ظل عمل الحكومة السعودية على تعزيز الاستثمارات في قطاع الترفيه داخل المملكة ضمن “رؤية 2030” بهدف تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والسير نحو العلمانية.

وتسعى السعودية إلى إنشاء بنية تحتية للترفيه واستقطاب شركات عالمية لتشييد مدن ألعاب ومنشآت ترفيهية.

وضمن رؤية التنمية لعام 2030، تسعى الحكومة لزيادة مساهمة قطاع الترفيه في الاقتصاد الوطني من 3% منالناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.