قال يؤاف مردخاي منسق ما يعرف “الأنشطة في الحكومة الإسرائيلية”، السبت، إن استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيترتب عليه رد قاس ومؤلم. متهما جهات وصفها بالـ “لا مسؤولة” انها تستدرج القطاع إلى التصعيد ليكون سكان غزة هم من يدفعون الثمن.

ودعا الجنرال الاسرائيلي الفصائل في غزة إلى عدم اختبار قوة الجيش. موجها رسالة لسكان القطاع ” لا تختبروا قوتنا يا سكان غزة، ألا تدركوا أن عناصر إرهابية لا مسؤولة تستدرجكم للتصعيد قبيل الشتاء وحين يزداد الضيق شدة؟”. وفق تعبيره.

وحمل حماس المسؤولية عما يحدث في القطاع. معتبرا إطلاق الصواريخ حوادث خطيرة ستقود لردود فعل.