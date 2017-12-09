نشرت المذيعة الأردنية علا الفارس، تدوينةً جديدةً بعد قرار محطة MBC السعودية، وقفها عن العمل، في وقتٍ ذكرت فيه صحيفة “عكاظ” السعودية، أن هيئة محلية في المملكة استعانت بـ”الفارس” لتقديم فقرات في ملتقى شبابي، ما أثار استفزاز نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت “الفارس” على حسابها الرسمي عبر “انستغرام” صورةً لها أرفقتها ببيتٍ من قصيدة للشاعر التونسيّ أبو القاسم الشابي، فقالت: “سأعيش رغم الداء والأعداء … كالنسر فوق القمة الشماء”.

سأعيش رغم الداء والأعداء … كالنسر فوق القمة الشماء I love u so much 😍 A post shared by Lola (@olaalfares) on Dec 8, 2017 at 3:40pm PST

وكانت مجموعة “MBC” قررت الخميس، إيقاف المذيعة علا الفارس على خلفية تغريدة نشرتها الأربعاء الماضي على موقع “تويتر” حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، اعتبرت مسيئة للشعب السعودي.

وكتبت الفارس في تغريدتها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا، العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا هلا بالخميس”.

وأثارت تغريدة المذيعة الأردنية غضبا واسعا في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب عدد كبير منهم بالتحقيق معها بدعوى التجاوز الوارد في التغريدة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن هيئة “توليد الوظائف ومكافحة البطالة” السعودية أعلنت استعانتها الخميس، بالمذيعة علا الفارس لتقديم فقرات ملتقى التخصصات والوظائف، الأمر الذي أثار بدوره استفزاز نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاجأ قرار الهيئة بمشاركة الفارس في الملتقى الذي يفترض أن يقام بمشاركة شباب سعوديين، لتحقيق رسالة الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.