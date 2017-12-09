رغم تأكيد غالبية الشعب السعودي على تأييدهم الكلي والشامل للقضية الفلسطينية، إلا أن كتائب النظام الإلكترونية التي يقودها سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” لا تزال تسعى إلى تزكية نار الفتنة بين أبناء الشعبين للاستفادة من الخلاف والفرقة في تمرير مخطط التطبيع العلني مع إسرائيل والذي بدأه ولي العهد بزيارته السرية لتل أبيب.

وعبر هاشتاج “#بالحريقه_انت_وكضيتك” حاول النظام السعودي من خلال كتائبه الإلكترونية بتويتر، إيهام العالم بأن السعوديين غير مبالين بالقضية الفلسطينية، وترويج فكرة مزعومة بأن الفلسطينيين أنفسهم باعوا قضيتهم ويستنزفون ثروات المملكة.

وإليكم بعض تغريدات الحسابات التابعة لهذه اللجان التي يديرها (دليم).

لانقول #بالحريقه_انت_وكضيتك بال بالحريق انت ايه الفلسطيني السافل من باع أرضه ومجد محتليه وخان بأخوته pic.twitter.com/eV8idettdO — AIED ALBDRY (@ohhohh661) December 9, 2017

عزيزي التاجر والسائح الفلسطيني :

هذا ياسر عرفات يرسم ملامح كضيتك ويوقع عليها ويبصم بالعشرة أن كضيتك وكضية الإسرائيلي واحد !!

لذا اقول لك :

،#بالحريقه_انت_وكضيتك#السعوديون_يغضبون_لملكهم pic.twitter.com/gnUhufyiZm — منيرة العبيكي (@muneeraabeeeky) December 9, 2017

هؤلاء ابطال السعودية الذين غادروا وطنهم وذهبوا الى الدفاع عن فلسطين حتى استشهدوا من اجل كضيتك !

#بالحريقه_انت_وكضيتك pic.twitter.com/UM4Hu89ZcP — سعود الدغه ‏❥ • • • (@saud1S2) December 9, 2017

ويسعى النظام السعودي من خلال الترويج لهذه الأفكار “المسمومة” ودعمها عبر لجانه الإلكترونية، إلى صرف الأنظار عن العدو الحقيقي (الاحتلال) والقضية الأولى للمسلمين (القدس)، ومحاولة “دس السم وزرع الألغام” للوقيعة بين الشعبين والاستفادة من الفرقة والخلاف بينهم في تمرير مخطط التطبيع دون عناء.

#بالحريقه_انت_وكضيتك#السعوديون_يغضبون_لملكهم في مظاهرة القدس في فلسطين

لم يشتمو ترامب ولا اليهود ولا حزب الشيطان ولا ايران..

بل قالوا يسقط ال سعود!!! نصيحة للشعب السعودي

اجعل وطنك فوق كل اعتبار فمهما قدمت للخونة النهاية ستكون هكذا👇 pic.twitter.com/48ApTsgcpD — ABDULLAH A’Al HADI (@12Lo3) December 9, 2017

#بدهاش_مزايده_السعوديه_عراسنا

لله در السعودية

رفضت ان تشارك بمؤتمر إقليمي يخص فلسطين الا بعد التنسيق والتأكد انه لايتعارض او يضر أهداف الحكومة والشعب الفلسطيني

هذا هو الفرق بين من تأمن بحقوق وشرعية الدول وبمن لايعرف الا المليشيات والاحزاب

#بالحريقه_انت_وكضيتك pic.twitter.com/vQBLW5Dh85 — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) December 9, 2017

ترك اليهود وإعتراف امريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل والإحتلال الصهيوني وذهب يحسد السعودية على رزقها ويكذب ويفتري على مشاريعها ، كيف لفلسطين ان تنتصر وهؤلاء يعتلون منابرها !!#بالحريقه_انت_وكضيتك pic.twitter.com/mjS2Wgz0rL — فارسكو (@fro0os_) December 9, 2017

ولكن سرعان ما فطن النشطاء والسياسيين من الطرفين لهذه المؤامرة التي يحيكها النظام السعودي بقيادة “ابن سلمان” لتمرير مخططاته المعدة مسبقا مع “ابن زايد” و”السيسي” و”ترامب” ضد الشعوب العربية.

هذا الهشتاق السخيف المنحط الخالي من الشرف #بالحريقه_انت_وكضيتك

لا يمثل شعب الحرمين الشرفاء — فاطمة الأنصاري ☪️🤐🇵🇸 (@fatimaalansari0) December 9, 2017

اتحدويأمت العرب

هذا مايكل بنس نائب رئيس الولايات المتحدة يتكلم باختصار شديد و وضوح تام عن موقف امريكا من اسرائيل

وللاسف لازال البعض لم يصدق او لم يحاول ان يفهم النص القرآني في الآية الكريمة وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى )

سورة البقرة

#بالحريقه_انت_وكضيتك pic.twitter.com/3G1YayvVRN — محمد (@M505MAlQtane) December 9, 2017

#بالحريقه_انت_وكضيتك قال تعالى :(لتجدن أشدالناس عداوة للذين آمنوا اليهود)

ثم يأتي حمار يتشدق بعظمة اليهود ويمجد فيهم عزيزي قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) — abdullah (@killer12rt) December 9, 2017

بعضهم

غرد في ذم الفلسطينيين أكثر من ذمه الصهاينة أو دفاعه عن إسلامية القدس

هنيئاً لليهود

#بالحريقه_انت_وكضيتك — فراج الصهيبي #القدس (@Falmotairi) December 9, 2017

وظهر هذا جليا في تغريداتهم التي حاولوا من خلالها فضح كتائب سعود القحطاني الإلكترونية، وإخماد نار الفتنة التي أرادوا إشعالها بين الشعبين السعودي والفلسطيني.

مثل ماتوقعت فعلًا ان الذين اسماهم ديفد وارمرز “اسطبل الاحصنة”ستكون وضيفتهم الان هي اقناعك بعدو وهمي.. وستكون وضيفة من اسماهو “الحمير” اقناعك ان اليهود على حق..اما من اسماهم اعزكم الله “الخنازير”ستكون وضيفتهم السخرية من نضرية المؤامرة #بالحريقه_انت_وكضيتك #السعوديون_يغضبون_لملكهم https://t.co/wd38wMJVj7 — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) December 9, 2017

#بالحريقه_انت_وكضيتك

قَالَ سُبْحَانَهُ: {وَلَا يجرمنكم شنئان قوم على أَلا تعدلوا اعدلوا هُوَ أقرب للتقوى}.

القدس قضية كل مسلم. — عبدالرحمن العليان 🇸🇦 (@AlolyanMe) December 9, 2017

أطلق الوزير المستشار #دليم بالديوان الملكي هاشتاج #بالحريقة_انت_وكضيتك! تحريضا ضد وسم #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية ودعما لقرار نقل السفارة الأميركية للقدس بدلا من تل أبيب.

هل هذه بلاد الحرمين؟ أين العلماء السعودية؟ لماذا هذا العداء لثالث الحرمين يا إخوان؟ pic.twitter.com/HGli0Vfowg — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 9, 2017

#بالحريقه_انت_وكضيتك

مؤسف حالنا يالعرب تركنا مسجدنا والقضية الاهم واهتمينا بكم تغريده ومقطع في التواصل الي يشوفكم ماكنكم تعايشتو مع الفلسطنيين من سنين وتعرفوهم وبعدين مو كل من سبكم تعممون على الشعب يمكن الي سبكم مرتزق يبي التفرقه اصحو ولا يخلونهم يضحكون عليكم هي مؤامرة لا اكثر — أبو دلع 🇵🇸 🇸🇦 (@Abu_d1e) December 9, 2017

“ابن سلمان” أصدر أوامره قبل يومين بعدم التركيز على قضية “القدس” ومحاولة التشويش عليها بمواضيع أخرى

وكشفت مصادر سعودية مطلعة أول أمس، أن الديوان الملكي السعودي، أصدر تعليمات مشددة لجميع وسائل الإعلام التي يسيطر عليها تقضي بعدم التركيز على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بأن القدس عاصمة لإسرائيل، والتركيز على برامج أخرى غير سياسية.

وأكد المصدر بأن التعليمات تضمنت توجيها آخر يقضي بتركيز الهجوم على إيران ودول إقليمية أخرى مثل تركيا، بهدف تحويل الأنظار عن تقصير المملكة في قضية القدس.

وأوضح المصدر بأن التعليمات أُطلقت العنان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من تركيا ورئيسها، رجب طيب أوردغان، بوابل من الانتقادات، حيث زخر “تويتر” بسيل من الانتقادات والشتائم له ولحكومته واتهامه بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وذلك لكونه هدد بقطع العلاقات مع إسرائيل.

استنكار “بارد” وعلى استحياء من النظام السعودي لقرار ترامب

والملاحظ لوسائل الإعلام السعودية الرسمية خلال الـ48 ساعة الماضية، يجد أن هذا الإعلام لم يعط اهتماما بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارته إليها، إذ جاء مستوى الإدانات والشجب خجولاً، عكس المرتجى.

وأرى محلّلون أنّ توجيه الإعلام بهذه الطريقة ما هو إلا محاولة منها لإبعاد اللوم عن الدولة بالتفريط في القضية وابتعادها عن قضايا الأمة، لا سيما في السنتين الأخيرتين.

ويسعى المغردون المحسوبون على السلطة، بإيعاز من المسؤول عن حملاتهم الإعلامية في الديوان، النأي بالنفس عن القضية الفلسطينية وتصويرها كشأن داخلي، والتخلي عن الخوض في غمار تلك القضية أو حتى توجيه انتقادات مبطنة للمتخاذلين في الدفاع عنها.

التطبيع العلني

يأتي ذلك في وقت اتّخذت فيه المملكة خطواتٍ كبيرة نحو التطبيع مع إسرائيل تمثلت في إجراء لقاء صحافي مع رئيس أركان الجيش الاسرائيلي والسماح للاعبي الشطرنج بالتواجد في الرياض أواخر الشهر الحالي، إضافة إلى زيارة محمد بن سلمان غير المعلنة إلى إسرائيل قبل شهرين بحسب ما ذكرت صحف إسرائيلية.

ويعتقد أن عدم تحرّك الدولة تجاه الأحداث الحالية، يضعف من شرعية النظام، الذي يفترض، بعمقه الإسلامي والعربي أن يكون سندًا منيعًا كونه يحتضن الحرمين الشريفين، وينتهج الشرعية الإسلامية دستوراً له.