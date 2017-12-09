أعلن المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي عن دعمه الكلي للقضية الفلسطينية ورفضه للقرار الأمريكي الأخير الذي اعترف فيه “ترامب” بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الغاشم، دون “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”من البحر إلى النهر فلسطين عربيه والقدس الموحّده عاصمة دولة فلسطين العربيه . شتلة يجب أن نزرعها في مخيال أطفالنا فالطريق طويل لكن في نهايته النصر بإذن الله . ( وأعدّوا ) الأنفال 60 .”

من البحر إلى النهر فلسطين عربيه والقدس الموحّده عاصمة دولة فلسطين العربيه . شتلة يجب أن نزرعها في مخيال أطفالنا فالطريق طويل لكن في نهايته النصر بإذن الله . ( وأعدّوا ) الأنفال 60 . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 9, 2017

صباح الخير يا قُدس العرب والمسلمين . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 8, 2017

وكان “النفيسي” قد اعتبر في تغريدة سابقة له، أن قرار “ترامب” الذي وصفه بـ(المجنون) بمثابة دوره تنشيطية للعرب والمسلمين ما بين جاكرتا وطنجه واختبار جهوزيتهم للتصدّي والممانعة.. حسب وصفه.

أنا أعتبر القرار المجنون الذي إتّخذه ترامب بمثابة دوره تنشيطية للعرب والمسلمين ما بين جاكرتاوطنجه واختبار جهوزيتهم للتصدّي والممانعة . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 7, 2017

وشهدت العاصمة الكويتية، السبت، وقفة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمباشرة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب لها.

وردد مئات المحتجين، وهم مواطنون ومقيميون، هتافات منها: “القدس عاصمة فلسطين الأبدية”، و”الموت ولا المذلة”.

ورفعوا لافتات مكتوب على بعضها: “اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى”، و”كل القدس عاصمة كل فلسطين”، و”كل الكويت معكم”.