أعلن المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي عن دعمه الكلي للقضية الفلسطينية ورفضه للقرار الأمريكي الأخير الذي اعترف فيه “” بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وتضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الغاشم، دون “النفيسي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”من البحر إلى النهر عربيه والقدس الموحّده عاصمة دولة   العربيه . شتلة  يجب أن نزرعها في مخيال أطفالنا فالطريق طويل  لكن  في نهايته النصر بإذن الله .   ( وأعدّوا ) الأنفال 60  .”

 

 

 

وكان “النفيسي” قد اعتبر في تغريدة سابقة له، أن قرار “ترامب” الذي وصفه بـ(المجنون) بمثابة دوره تنشيطية للعرب والمسلمين ما بين جاكرتا وطنجه واختبار جهوزيتهم للتصدّي والممانعة.. حسب وصفه.

 

 

وشهدت العاصمة الكويتية، السبت، وقفة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي، ، الأربعاء الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمباشرة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب لها.

 

وردد مئات المحتجين، وهم مواطنون ومقيميون، هتافات منها: “ عاصمة فلسطين الأبدية”، و”الموت ولا المذلة”.

 

ورفعوا لافتات مكتوب على بعضها: “اللهم إنا نستودعك المسجد ”، و”كل القدس عاصمة كل فلسطين”، و”كل معكم”.