تداول ناشطون بمواقع التواصل “فيديو” مؤثر يظهر لحظة وداع والد الشهيد الفلسطيني “محمود المصري” لنجله الذي استشهد اليوم خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وانتشر المقطع على نطاق واسع بين النشطاء الذي أعلنوا تضامنهم الكامل مع والد الشهيد، ونددوا بالاحتلال الغاشم وممارساته ضد الشعب الفلسطيني.

لحظة وداع والد الشهيد محمود المصري لنجله الذي استشهد اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني#القدس pic.twitter.com/iEds2Vo5VN — نحو الحرية (@hureyaksa) December 8, 2017

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة عن ارتقاء شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات على حدود قطاع غزة.

الشهيد محمود المصري/ خان يونس، الشهيد الاول في غضبة الدفاع عن عروبة القدس pic.twitter.com/OiJEJD2iZ8 — سنوات الضياااع 😌 (@122_hadee) December 8, 2017

وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة:” إن الشهيد محمود المصري 29 عاما ارتقى اليوم إثر إصابته برصاص الاحتلال بالرأس خلال مواجهات عنيفة شرق خانيونس، فيما أصيب عددا آخر بالرصاص الحي وقنابل الغاز والاختناق”.

#صور | اللحظات الأولى لإصابة الشهيد محمود المصري خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لخانيونس. pic.twitter.com/UbcZENt4xP — فلسطين بوست (@plespost) December 8, 2017

وكان آخر ما كتبه الشهيد “المصري” عبر صفحته بـ”فيس بوك” كما تداول النشطاء مانصه:”لو متنا عشاق شهادة مثل الشجر بأرض بلادي بنموت ونحنا واقفين”

لحظة إصابة الشهيد محمود المصري برصاص الاحتلال