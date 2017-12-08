تداول ناشطون بمواقع التواصل “فيديو” مؤثر يظهر لحظة وداع والد الشهيد الفلسطيني “” لنجله الذي استشهد اليوم خلال المواجهات مع الاسرائيلي.

 

وانتشر المقطع على نطاق واسع بين النشطاء الذي أعلنوا تضامنهم الكامل مع والد الشهيد، ونددوا بالاحتلال الغاشم وممارساته ضد .

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة عن ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات على حدود .

 

وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة:” إن الشهيد محمود المصري 29 عاما ارتقى اليوم إثر إصابته برصاص الاحتلال بالرأس خلال مواجهات عنيفة شرق خانيونس، فيما أصيب عددا آخر بالرصاص الحي وقنابل الغاز والاختناق”.

 

وكان آخر ما كتبه الشهيد “المصري” عبر صفحته بـ”فيس بوك” كما تداول النشطاء مانصه:”لو متنا عشاق شهادة مثل الشجر بأرض بلادي بنموت ونحنا واقفين”

 

لحظة إصابة الشهيد محمود المصري برصاص الاحتلال

 