في خطوة غير مسبوقة وفاجأت الجميع وربما جاءت بدون تفكير بآثارها الجانبية عليه من قبل أبشع نظام عربي حاكم حتى الآن بزعامة محمد بن زايد، دعا المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله الشعوب العربية للخروج في مسيرات اليوم الجمعة تعبيرا عن الغضب من قرار الرئيس الامريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال “عبد الله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اتمنى أن تخرج غدا بعد صلاة الجمعة مسيرات شعبية سلمية برعاية حكومية في كل عاصمة ومدينة عربية تعبيرا عن الغضب العربي على قرار الرئيس الإمريكي نقل سفارة أمريكا الى القدس. الغضب العربي وين. #القدس_عاصمة_فلسطين”.

اتمنى أن تخرج غدا بعد صلاة الجمعة مسيرات شعبية سلمية برعاية حكومية في كل عاصمة ومدينة عربية تعبيرا عن الغضب العربي على قرار الرئيس الإمريكي نقل سفارة أمريكا الى القدس. الغضب العربي وين. #القدس_عاصمة_فلسطين — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2017

ولم تمض ساعات قليلة، حتى تراجع مستشار “ابن زايد” عن دعوته، زاعما بأن الظروف السياسية لا تسمح بخروج مثل هذه المظاهرات، مكتفيا بالاستنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في تغريدته: ” الظروف السياسية والأمنية العربية لن تسمح بمسيرات سلمية منددة بقرار نقل سفارة امريكا الى القدس، لذلك وكأضعف الإيمان مطلوب مشاركة شعبية واسعة في وسائل التواصل على مدار 24 ساعة تضامننا مع المقدسيين ودعم صمودهم الأسطوري بوجه الاحتلال. #القدس_عاصمة_فلسطين”.

الظروف السياسية والأمنية العربية لن تسمح بمسيرات سلمية منددة بقرار نقل سفارة امريكا الى القدس، لذلك وكأضعف الإيمان مطلوب مشاركة شعبية واسعة في وسائل التواصل على مدار 24 ساعة تضامننا مع المقدسيين ودعم صمودهم الأسطوري بوجه الاحتلال. #القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/vF8Lh0Zr1T — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2017

ولم يتضح أسباب تراجع مستشار “ابن زايد” عن تغريدته، إلا بعد الاطلاع على ردود الفعل من قبل الحسابات الامنية التابعة لأمن الدولة الإماراتي، التي ما فتئت إلى تدعوه بطريقة غير مباشرة للتراجع عن دعوته مع التأكيد على ما يلحق البلاد من خراب نتيجة المظاهرات.

تهييج واثارة الشارع في ظل قيادتنا الحكيمة وفي وطن يسوده الامن والامان ليس الا دليل على خبث النوايا وقلة الادراك لذا يكفي بان ولاة امورنا لديهم الوعي والنظرة الثاقبة

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.#كن_خير_من_تمثل — محمد العامري 🇦🇪 (@uaeeyes7) December 7, 2017

قادتنا تمثلنا تصريح الخارجية يمثلنا كلنا و الفوضي لا تحل المشاكل — سالم المزروعي 🇦🇪 (@smralmazrooei1) December 7, 2017

حكومتنا تحذر من المظاهرات وانت تدعوا لها ياعجبي من تفكيري — sultan alotaiba (@alimarat_2020) December 7, 2017

اتمنى ان تكشف وجهك الحقيقي و كفايا نفاق

انت اكثر شخص حزن على مرسي و المرشد — بومهره ‏#عاصفة_الحزم (@Bu_Mahari) December 7, 2017