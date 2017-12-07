تداول ناشطون مصريون مقطع فيديو يظهر قوات الامن المصرية وهي تفض بالقوة وقفة سلمية على سلم نقابة الصحفيين وسط القاهرة، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ووفقا للناشطين، فقد اعتقلت قوات الأمن عددًا من النشطاء والصحفيين المشاركين في الوقفة تنديدًا بقرار ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس، واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

ورفع المشاركون لافتات ترفض أي تغيير في وضع القدس لصالح الاحتلال وأطلقوا هتافات منددة بترامب وبالإدارة الأمريكية وقرار نقل السفارة للقدس المحتلة.

قوات الأمن تفض بالقوة وقفة احتجاجية أمام سلم نقابة الصحفيين وسط القاهرة، وتعتقل عددًا من النشطاء والصحفيين المشاركين في الوقفة المنددة بقرار #ترامب اعتبار #القدس عاصمة لدولة الاحتلال pic.twitter.com/KlRuKr7rEQ — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 7, 2017

ورفعت صور كتب عليها “من الصحفيين إلى نتنياهو.. القدس عربية” كذلك رفعت صور تهاجم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي كتب عليها “من الصحفيين إلى السيسي.. القدس عربية”.

الأمن قفل علينا شارع نقابة الصحفيين وبيقبض علي الناس.#فلسطين_عاصمة_القدس_الابديه — بتاع التيشرت (@HMahmoudmohmed) December 7, 2017