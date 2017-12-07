تداول ناشطون مصريون مقطع فيديو يظهر قوات الامن المصرية وهي تفض بالقوة وقفة سلمية على سلم نقابة الصحفيين وسط ، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

 

ووفقا للناشطين، فقد اعتقلت قوات الأمن عددًا من النشطاء والصحفيين المشاركين في الوقفة تنديدًا بقرار ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس، واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

 

ورفع المشاركون لافتات ترفض أي تغيير في وضع لصالح الاحتلال وأطلقوا هتافات منددة بترامب وبالإدارة الأمريكية وقرار نقل السفارة للقدس المحتلة.

ورفعت صور كتب عليها “من الصحفيين إلى نتنياهو.. القدس عربية” كذلك رفعت صور تهاجم رئيس كتب عليها “من الصحفيين إلى السيسي.. القدس عربية”.

 