تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لما وصفوها بأخر مكتوبة بخط يد المخلوع الراحل الذي اغتيل على يد .

 

ووفقا لما جاء في الرسالة التي رصدتها “وطن”، فقد قال صالح:”إن وجدتم هذه الورقة، فاعلموا أن الوطن غال، ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه”.

 

وأضاف: ” وصيتي لأولادي وشعب أن لا تستسلموا لهذه المليشيات الإجرامية ولا تسلموا لهم الجمهوري واجعلوكم كابوسا يسرق نومهم”.

 

وتابع: “في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة، الذين باعوا اليمن بثمن بخس، تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى”.