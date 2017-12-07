تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لما وصفوها بأخر وصية مكتوبة بخط يد الرئيس اليمني المخلوع الراحل علي عبد الله صالح الذي اغتيل على يد الحوثيين.

ووفقا لما جاء في الرسالة التي رصدتها “وطن”، فقد قال صالح:”إن وجدتم هذه الورقة، فاعلموا أن الوطن غال، ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه”.

وأضاف: ” وصيتي لأولادي وشعب اليمن أن لا تستسلموا لهذه المليشيات الإجرامية ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري واجعلوكم كابوسا يسرق نومهم”.

وتابع: “في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة، الذين باعوا اليمن بثمن بخس، تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى”.