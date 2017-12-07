لم يكن يتوقع احد لو حتى في خياله أن تمر أزمة كبيرة كأزمة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويلتزم دعاة وشيوخ المملكة بالصمت طوعا أو كرها.

وربما كما هو الحال في الأزمة مع قطر والتي آثر أغلبهم على الميل برأيه نحو الرأي الرسمي لقيادة بلدهم المتمثلة بولي العهد محمد بن سلمان، نجد أن الدعاة الكبار ممن لم تشملهم حملة الاعتقال التي يشنها ولي العهد محمد بن سلمان بحق عدد كبير من الدعاة والشيوخ والمفكرين قد التزم الصمت واختار موضوعا آخر للحديث بشأنه عبر منصاته الاجتماعية.

وبأخذ جولة على حسابات كل من الداعية الدكتور ناصر العمر والدكتور عائض القرني والدكتور محمد العريفي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نجد بان تغريداتهم ابتعدت كل البعد عن القضية الام للعرب والمسلمين.

وبالولوج إلى حساب الداعية محمد العريفي، نجد ان كل ما همه خلال الساعات الماضية هو الترويج لدرس ديني لشرح “صحيح البخاري” في أحد مساجد مكة المكرمة.

بعد مغرب اليوم الخميس درس محبكم #العريفي:

شرح مختصر صحيح البخاري

بجامع راجحي بالرياض

نبثه مباشرة تويتر، فيسبوك

نبدأ5:30 بتوقيت مكة

بإذن الله — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) December 7, 2017

أما الداعية عائض القرني الذي لا يترك مجالا إلا ويطبل ويكيل المديح فيه لـ”ابن سلمان”، فلم تجد له قضية الامة المركزية (القدس) أ اهتمام، في حين اهتم حسابه بإعادة التغريد والترويج لكتابه “وأخيرا اكتشفت السعادة”.

الآن الطبعة الرابعة من كتاب

[ واخيراً اكتشفت السعادة]

للدكتور عائض القرني @Dr_alqarnee

في الاسواق والمكتبات pic.twitter.com/ypNUcwNy4D — دار الحضارة (@daralhadarah) October 22, 2017

أما الداعية واستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا الدكتور ناصر العمر، فمشى على نهج سابقيه، حيث لم يشر جحسابه من قريب أو بعيد للأمر محل الجدل (القدس)، حيث كانت آخر تغريدة له تعود لأمس الأربعاء تحدث فيها القانط والمتشائم.