شن الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، حفيظ دراجي، هجوما عنيفا على الزعماء العرب لتخاذلهم عن نصر القدس في أعقاب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” موجها حديثه للقادة العرب:”القدس ستبقى عاصمتنا وأمريكا سيدتكم”.

‏وأكد على انه “لولا بعض القادة العرب لما تجرأ ترامب على فعلته.. وتنديدهم بالقرار هو مجرد تحايل بمباركة من أمريكا لامتصاص غضب الشارع العربي”.

واختتم تدوينته قائلا: “ستبقى القدس بالنسبة الينا عاصمة لكل المسلمين وليس للفلسطينيين فحسب رغما عن ترامب وإسرائيل وكل المتخاذلين من قادتنا الذين يتشطرون على شعوبهم وعلى بعضهم البعض !”.

وكان “ترامب”، قد أعلن، مساء الأربعاء، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، مضيفا أنه “وجه أوامر إلى وزارة الخارجية، بنقل السفارة من (تل أبيب) إلى القدس”، وكشف أن الانتقال النهائي سيتم عقب الانتهاء من بناء المبني الجديد للسفارة.

وقال في كلمة له، إن إصدار القرار تأخر كثيرا، زاعما أن “القرار يصب في مصلحة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف أنه من الخطأ تكرار ما دأبت عليه الإدارات السابقة، والتي لم تصل إلى حل للأزمة، مشيرا إلى “الرؤساء السابقين اعتقدوا أن تأجيل الاعتراف بالقدس كعاصمة لـ(إسرائيل) يساهم في الحل، ولكنه لم يحدث”.

وتابع “ترامب”: “رؤساء عديدون قالوا إنهم يريدون القيام بشيء ولم يفعلوا، سواء تعلق الأمر بشجاعتهم أو أنهم غيروا رأيهم”، مصورا نفسه رئيسا يجرؤ على تنفيذ وعود أحجم عنها رؤساء سابقون.