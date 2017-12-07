أثارت تغريدة للإعلامية الأردنية والمذيعة بقناة “mbc” السعودية، علا الفارس غضب وجنون اللجان الإلكترونية التابعة للمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني.

وتعبيرا عن غضبها لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت” الفارس” في تدوينة لها قبل ان تحذفها وتعيد صياغتها: ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا …فبعد زيارته لنا تأكد بأن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا “هلا بالخميس “!.

وتحاشيا للصدام على ما يبدو وخوفا على لقمة عيشها، حذفت الإعلامية التغريدة وأعادت صياغتها بطريقة لا تشير إلى السعودية قائلة: ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني “هلا بالخميس “.

ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

وفي ردها على من اتهمها بحذف التغريدة خوفا لأنها كانت تقصد السعودية بالتغريدة، قالت “الفارس”:” كل شي بالحياة ممكن احسب حسابه الا الأشكال الفاضية الي تحور الكلام بطريقتها ومع ذلك اختصرتكم … اختصريني لانه مصابنا الليلة اكبر من تفاهتك”.

كل شي بالحياة ممكن احسب حسابه الا الأشكال الفاضية الي تحور الكلام بطريقتها ومع ذلك اختصرتكم … اختصريني لانه مصابنا الليلة اكبر من تفاهتك — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

وعلقت الفارس على الضجة التي حاول “الذباب الالكتروني” إثارتها بالقول ” إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي [ أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب ] الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاق #بيان_السعوديه_نصره_للقدس لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها .. بلا مزايدات “.

إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي [ أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب ] الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاق #بيان_السعوديه_نصره_للقدس

لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها .. بلا مزايدات — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 7, 2017

من جانبها، دشنت اللجان الإلكترونية هاشتاجا بعنوان: ” #علا_الفارس_تسيي_للسعوديه”، احتل صدارة الهاشتاجات المتداولة في السعودية، هاجمت فيه الإعلامية الفلسطينية، متهمين إياها بنكران الجميل وداعين لعزلها من وظيفتها.

الغوا متابعتها في السناب و رح تفقد عقلها كلو ولا المصاري بتوع الاعلان #علا_الفارس_تسيئ_للسعودية — لحالي 🇸🇦 (@akmjah1984) December 6, 2017

#علا_الفارس_تسيئ_للسعودية

علا الفارس بعد ما أعلن ترامب ان القدس عاصمة لإسرائيل قامة بمهاجمة السعودية، الفلس طيني لا يستطيع اخفاء حقده على السعودية وشعبها حتى لو يأكل من خيرها ! pic.twitter.com/P1caczeGoU — SuperSaudi 🇸🇦 (@isupersaudi) December 6, 2017

#علا_الفارس_تسيئ_للسعودية الوعي لدى السعوديين والسعوديات 🇸🇦 يزداد يوما بعد يوم فتجدهم لايزايد عليهم أحد ولايرضون في أن يشتم وطنهم ولا أن تكون أرضهم لكل من هب ودب من شذاذ الآفاق المتردية والنطيحة — وليد الزهراني (@AlzahraniWG) December 7, 2017