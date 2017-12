على خلاف ما حاول ترويجه كتاب ولجان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على موقع التدوين المصغر “تويتر” خلال الأيام الماضية بزعم اختيار مجلة “التايم” الأمريكية باعتباره شخصية العام، أعلنت المجلة عن اختيارها لـ”كاسرات الصمت” كشخصية العام 2017.

There's a woman you don’t see on TIME’s Person of the Year cover. This is her story https://t.co/ncI2YYvLIG

— TIME (@TIME) December 7, 2017