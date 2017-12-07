على خلاف ما حاول ترويجه كتاب ولجان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على موقع التدوين المصغر “تويتر” خلال الأيام الماضية بزعم اختيار مجلة “التايم” الأمريكية باعتباره شخصية العام، أعلنت المجلة عن اختيارها لـ”كاسرات الصمت” كشخصية العام 2017.

There's a woman you don’t see on TIME’s Person of the Year cover. This is her story https://t.co/ncI2YYvLIG — TIME (@TIME) December 7, 2017

وارتبط مسمى هؤلاء النساء “كاسرات الصمت”، بالنساء اللائي كشفن عن تعرضهن لتحرّش وانتهاكات جنسية، من خلال الهاشتاج الشهير الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية على مستوى #أنا_أيضا #metoo والذي كشف العديد من الفضائح التي قام بها العديد من السياسيين ومشاهير هوليوود.

من جانبه، اعتبر رئيس تحرير المجلة، إدوارد فيلسينتال، حركة هؤلاء النساء بانها “هذه أسرع حركة تغيير اجتماعي عرفناها على مدى عقود”.

وقال لقناة “إن بي سي”: “بدأت الحركة بأفعال فردية شجاعة لمئات النساء، ولبعض الرجال الذين اختاروا أن يرووا قصصهم”.

يُذكر أن المجلة بدأت هذا التقليد عام 1927، عبر اختيار شخصية العام التي كانت الأكثر تأثيرا في مجرى الأحداث في العالم، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

وفي معظم الأعوام، اختارت المجلة شخصا بعينه ليكون شخصية العام، لكنها اختارت مجموعات في حالات قليلة، كما هو حال “مكافحي الإيبولا” عام 2014، ومحتجي الربيع العربي عام 2011، وكذلك هذا العام.

وكان العديد من الكتاب السعوديين والحسابات الإخبارية على موقع “تويتر” قد روجت كذبا اختيار المجلة لولي العهد محمد بن سلمان شخصية العام.

المحلل السياسي د. خالد #باطرفي: لقرابة قرن، تختار التايم الامريكية شخصية العام: الملك عبدالعزيز بأربعينيات القرن الماضي، والملك فيصل بالسبعينيات، واليوم #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان كالشخصية الأكثر تأثيراً في العالم، وهذا دليل على عودة للصفوف الأولى. https://t.co/Qcd0DxJZjN — Dr. Khaled M Batarfi (@kbatarfi) December 6, 2017

#مجلة_التايم الأمريكية تختار الأمير #محمد_بن_سلمان على غلاف إصدارها الجديد للشخصية الأكثر تأثيراً حول العالم في ٢٠١٧

يستحق وبجدارة ان يكون الأكثر تأثيراً#السعودية pic.twitter.com/2vA9bCQOm5 — UTURN Entertainment (@UTURNent) December 1, 2017

#مجلة_التايم تختار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليكون الشخصية الأكثر تأثيراً في العالم لسنة 2017. يستاهل، فلو لم يكن له سوى شجاعته في الحرب على الفساد لكفاه. قرار لم يجرؤ عليه أحد من قبله. pic.twitter.com/IdqzTr2jDG — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) December 1, 2017