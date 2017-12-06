كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن ​وزير الخارجية الأميركي​ ريكس تيلرسون و​وزير الدفاع​ ​جيمس ماتيس​ عارضا قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بنقل السفارة الأميركية من ​تل أبيب​ الى ​القدس​ بسبب المخاوف الامنية”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنه “بعد تأجيل دام لأكثر من 20 عاما، قررت أنه آن الاوان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل”، معتبرا أن “اسرائيل لديها حق بتحديد عاصمتها والاعتراف بأن هذا أمر واقع وشرط لتحقيق سلام”.

ولفت الى أنه “بناء على القانون الذي أقره الكونغرس أطلب من وزارة الخارجية البدء بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس”، مشددا على أن “القرار لا يهدف بأي شكل الابتعاد عن الالتزام الكامل باتفاق سلام مستدام، والولايات المتحدة ملتزمة بالتوسط لتحقيق اتفاق سلام يصب بمصلحة الاسرائيليين والفلسطينيين. وبهذه الخطوة أعيد التأكيد على الالتزام بمستقبل يعمه السلام والامن”.