تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة من القمة الخليجية التي عقدت الثلاثاء في الكويت، أظهرت مصافحة غير متوقعة بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وفد البحرين في القمة الشيخ محمد بن مبارك الخليفة.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الشيخ تميم يصافح بيده الشيخ محمد بينما يظهر في الخلفية وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وحظيت تلك الصورة بتداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تباين الآراء حول المصافحة بين ممثلي بلدين تشهد علاقتهما توترًا وقطيعة غير مسبوقة.

وشاركت دول الخليج الست في القمة الحالية في الكويت، لكن دول الحصار الخليجية الثلاث، شاركت بتمثيل مخفض.

ومثل السعودية في القمة وزير خارجيتها عادل الجبير، أما دولة الإمارات فقد مثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومثل البحرين في القمة محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس وزرائها، بينما مثل عُمان فهد بن حمود نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث لم يشارك سلطان عمان في اجتماعات القمة منذ سنوات.