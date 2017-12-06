استنكر الإعلامي التونسي والمذيع بقناة “ الخطوة المفترضة لإعلان لإسرائيل من الرئيس الامريكي دونالد ، مؤكدا بأن هذه الخطوة ستكون الصفعة التي يستفيق الجميع منها من وهم التسوية.

 

وقال “كريشان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قرار #ترامب حول #القدس سيكون الصفعة التي يستفيق بها الجميع من وهم “التسوية العادلة” و “الوسيط النزيه”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى ساخرا من ان يتم جعل القدس عاصمة لإسرائيل بأموال سعودية قائلا: “#القدس “أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين” أهداها #ترامب للإسرائيليين عاصمة لهم بعد أن قبض المليارات من “بلاد الحرمين”!!.

 

يأتي ذلك في وقت تجاهل الرئيس الأمريكي، ، التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم، من نسف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأبلغ قادة في المنطقة بنيته نقل من إلى القدس، وهو ما يعني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

ومن المقرر أن يلقي ترامب اليوم الأربعاء كلمة حول مسالة نقل السفارة إلى القدس.

 

واعتبر مسؤولون أن هذه الخطوة هي اعتراف بحقيقتين “تاريخية قائمة على أن المدينة تعتبر عاصمة دينية للشعب اليهودي، وأخرى حالية باعتبارها مركزا للحكومة الإسرائيلية”.

 

وأشار المسؤولون إلى أن ترمب سيعلن أيضا خلال خطابه المرتقب توجيه وزارة الخارجية لوضع خطة بدء عملية نقل السفارة إلى القدس، وأوضحوا أن هذا القرار جاء بتوصية ودعم الفريق الأميركي الذي يشرف على الدفع بعملية السلام والذي يقوده كل من صهر ومستشار ترمب جاريد كوشنر وجيسن غرينبلات الممثل الأميركي للمفاوضات الدولية.