تعليقا على القرار المحتمل للرئيس الأمريكي بنقل للقدس والاعتراف بها لإسرائيل، أكد اللاعب محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن هو محض احتلال ليس له عواصم ولا أرض.

 

واستنكارا للقرار الأمريكي، دون “أبو تريكة” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”الكيان الصهيوني احتلال تعاملوا معه على هذا الأساس ليس له عواصم او أرض”

 

مؤكدا “القدس عربية إسلامية وكل الارض”

 

حذّر ، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “”، من خطورة القرار المرتقب للرئيس الأمريكي، دونالد ، بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ””.

 

وقال هنية في حوار متلفز لقناة القطرية، اليوم الأربعاء:” القرار مغامرة ومقامرة غير محسوبة ولا أحد يستطيع أن يتنبّأ بتداعياته”.

 

وأضاف:” القرار سيكون بداية لزمن التحولات المرعبة على مستوى المنطقة (…) القرار هو بمثابة عدوان على شعبنا الفلسطيني ومقدساته وعلى الأمة الاسلامية”.

 

وطالب هنية، الإدارة الأمريكية، بالتراجع عن إصدار القرار.

 

كما أشار إلى أنه أجرى عدة “اتصالات بالقادة والزعماء والرؤساء، وطالبهم باتخاذ موقف يوازي خطورة الحدث”.

 

وقال:” اتفقت مع الرئيس أبو مازن على خروج جماهير ضد القرار الأمريكي المرتقب بشأن القدس”.

 

وأوضح هنية أن إصدار القرار يعني “إعلان رسمي بانتهاء عملية التسوية”، في إشارة لعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

 

وشدد أن الشعب الفلسطيني “لن يستسلم أمام التوجهات الأمريكية الأخيرة”، وأنه قادر على “التصدّي والمواجهة لإبطال القرار”.

 

وتابع:” القرار لن يغيّر من الحقائق الجغرافية والتاريخية شيئاً، ستبقى القدس عربية إسلامية فلسطينية، ولا يوجد دولة لإسرائيل على أرضنا ليكون لها عاصمة”.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أطلع قادة عرب ودوليين، بينهم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هاتفيا، أمس، على نيته نقل السفارة الامريكية للقدس.

 

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، عام 1967، وأعلنت لاحقًا ضمها إلى إسرائيل، وتوحيدها مع الجزء الغربي، معتبرة إياها “عاصمة موحدة وأبدية لها”؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.