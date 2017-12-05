حوار: محمد زيدان – خاص وطن- المهندس محمد فريد حسنين من أشهر رجال الأعمال حاليا، ولكنه سياسي محنك، بدأ حياته عندما سافر للنمسا بعد حصوله على الثانوية العامة ، ثم عاد ليكمل دراسته في كلية الهندسة جامعة القاهرة ، ليبدأ نشاطه السياسي بقيادة مظاهرات الطلبة في فبراير عام 1968 ، وأصبح قائداً وزعيماً للحركة السياسية الطلابية وسجن ثلاثة أسابيع بالقلعة في عهد عبد الناصر، وكان صدامه الشهير مع عبد الناصر فى جلسة افتتاح المؤتمر القومى العام المذاعة على الهواء حيث اتهم عبد الناصر بالتسلط والقهر وحمله مسؤلية قتلى الشعب من الجنود والضباط فى سيناء أعوام 1956 و 1967 و فى اليمن ، وفى عهد السادات رشح نفسة رئيساً للاتحاد الاشتراكى العربى ضده، وبعدها سجن لمدة عامين بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم الشهيرة بحركة 13 مايو 1971، ليقوم في عهد مبارك بتأسيس الحزب العربى الناصرى ، ويشارك في جميع المظاهرات التى تدعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية ، وتم الاعتداء عليه بالضرب في عهد مبارك رغم أنه كان نائبا في مجلس الشعب عندما قاد مظاهرات الغضب التى اشتعلت ضد الغزو الأمريكى للعراق في مارس 2003، أصبح رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب الناصري ثم استقال من الحزب الناصرى وأدان ديكتاتورية الحقبة الناصرية ، وقدم استقالته من مجلس الشعب احتجاجاً على فساد النظام وحزبه صاحب الأغلبية المزورة بالمجلس ويأسا من إصلاح لا يجئ ، وطن – سرب حاورته في جميع الأمور والقضايا العربية والمصرية ، وأسباب انقلابه على الناصرية واليسارية ، ورأيه في صفقة القرن ، وتغول الصهاينة في معظم القرار العربى مع انبطاح منهم أمامهم ، وعن سبب تراجع القضية الفلسطينية على مائدة الحكام العرب ، وعن أزمة مصر بعد 30 يونيو ، وقضايا أخرى مختلفة ،

وإلى نص حوار “فريد حسنين” مع ” وطن ”

*في البداية لماذا تهاجم اليسار والماركسية رغم انتمائك السابق لهم ؟

الماركسيون واليساريون عاشوا غرباء معزولين بين الشعوب العربية والإسلامية ، وعلى سبيل المثال الأديب علاء الأسوانى عبد لما رددته الماركسية رغم انتكاساتها ، كما أنهم خسروا وجودهم داخل روسيا وأوربا الشرقية ، الماركسيون لا يعرفون أن الإسلام هو طاقة المقاومة الوحيدة للمسلم ، كما أن إسرائيل وأمريكا والغرب وحكام العرب وجيوشهم والماركسيين واليهود والاقباط يرتعدون من نداء الله اكبر ،هذه رؤيتى وتجربتى مع اليسار .

*هل ندمت على تمويلك لحركة تمرد ؟

أنا لن أسامح نفسى حتى مماتى لهذه السقطة , تصورت نفسى أعارض الحاكم كما عشت طوال عمرى ، ولم انتبه إلى الضباط وإسرائيل المتربصين بأول تجربه ديمقراطية تتم فى مصر .

* وهل ندمت على مشاركتك في 30 يونيو ؟

أنا كنت مقيم فى النمسا هربا من بطش الضباط , وكانت مشاركتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة الـ ” فيس بوك ” , وأنا عشت طول عمرى فى النمسا وبعد عودتى إلى مصر معارضا سجنت من عبد الناصر والسادات ومبارك , وأنا تصورت جهلا أن معارضتى للدكتور مرسى والإخوان هو ما يليق بشخصيتى , لأنها عقدت الترفع عن مهادنة السلطة .

*هل تعتقد أن تنظيم الإخوان مظلوم فيما يحدث معه حاليا ؟

الإخوان ظلموا كثيرا جداجدا منذ انقلاب ضباط يوليو 1952 وحتى الآن والله معهم ، ومصر الآن يحكمها سفاحين ، والنظام الآنقلابى يتنفس قهر وفساد ، وهذا النظام فاسد ، وكل من يعمل معهم يسعى لتكوين الملايين والمليارات .

*ما رأيك فيما حدث في رابعة والنهضة ؟

يبدو لى أن إسرائيل وقد درست الشخصية المصرية هى من أدار مشهد الآنقلاب وجهزوا له اعتبارا من يوم 25 يناير 2011 , وأن إسرائيل هى من شكل عقلية السيسى وضباط الجيش ، ولذلك وجهتهم إلى مذبحة رابعه والنهضة والحرس والمنصة ورمسيس الخ , وما كان لإسرائيل أن تحقق حلمها إلا بما حدث ويحدث .

لا بديل عن عودة مرسي

*كيف ترى التعامل مع الدكتور مرسى حاليا في السجن بالمقارنة مع محاكمة مبارك ونظامه ؟

مبارك وأولاده وزوجته من العائلة الصهيونية الامريكية ، والدكتور مرسى والإخوان هم الخطر الأكبر على مصالح إسرائيل والصهيونية , ولذا يتعاملون مع مرسي بخلاف تعاملهم مع مبارك ونظامه بسبب كراهيتهم الشديدة للإخوان وثورة يناير .

*لماذا تقول أن قوة د. مرسى تنبع من قوة الشعب ؟

د.مرسى فرد تربى على الوطنيه والكفاح فى صفوف المعارضة , والشعب هو من يملك القوه – إن أراد وفهم – لذلك فإن قوة مرسى تنبع من قوة هذا الشعب ، وعندما قال الرئيس مرسي للمحكمة : أنا حاضر لكني غائب فلا أسمع أو أرى المحكمة وواقع مصر يقول إن الرئيس مرسي غائب لكنه حاضر في قلوب المصريين ، وما يحدث مع الرئيس مرسي عهر من الضباط والغرب ، لأن الغرب ينتقم من الإخوان وهو راض عن التنكيل بهم بقصد إرهاب الأجيال القادمة .

*هل ترى ضرورة التمسك بعودة مرسي ؟

أنا أرى أن عوة الرئيس مرسى ومجلسى الشعب والشورى كما كان الحال قبل انقلاب الضباط على السلطة المدنية هو مطلب كل من يقدر قيمة الحرية والعدل الاجتماعى ، كما أن رفض انقلاب الجيش يوم 3/7/2013 على السلطة المدنية المنتخبة يساوى الإصرار على عودة الرئيس مرسي ومجلسى الشعب والشورى ، ومقاومة الآنقلاب تعنى سقوط كبار الضباط بمساعدة العساكر وصغار الرتب , وعودة الحياة المدنية ومن انتخبهم الشعب، ومن يروجون لعدم التمسك بعودة د.مرسى ومجلسى الشعب والشورى ، وإلا بماذا نتمسك للخروج من الفقر والمرض وفساد التعليم ؟ ، الشعب أسقط مبارك وانتخب د. مرسى ومجلسى الشعب والشورى والجيش ألغى كل هذه النتائج , من يريد الآنقلاب يتفضل , ومن يرفض الآنقلاب يرفض أيضا ما ترتب عنه , إما د. مرسى اختيار الشعب , أو الضباط بسلاحهم .

*ما قولك لا يوجد طريق ثالث غير عودة الدكتور مرسي ؟

البعض يقول إما الدكتور مرسى وإما حكم الجيش ولا يوجد طريق ثالث ، وأنا أقول الشعب ثار ، ومبارك تنحى والشعب انتخب الدكتور مرسى والجيش سجن د. مرسى ، ولا أعرف طريق ثالث يمكن أن يتبناه أى شريف غير عودة مرسي ، وجميع من يريدون التنازل عن عودة د. مرسى ومجلسي الشعب والشورى يبحثون عن دور لهم مع الضباط .

الكفاح المسلح هو الحل

*هل ترى أن الإسلام المسلح هو الحل والإخوان هم الأفضل ؟

نعم ، لم يتحرر شعب إلا بالكفاح المسلح ، والإسلام هو العمود الفقرى للمسلم ، والإخوان هم أفضل من عارض سياسات ضباط الآنقلاب من يوليو الأسود عام1952 حتى اليوم , والإخوان هم الأفضل ولا يوجد فى مصر أفضل منهم ، كما أن جميع الشعوب عرفت دعوات المقاومة ودعوات الاستسلام ، والاستسلام هو الأصل والمقاومة هى الاستثناء , رحم الله الشهداء .

*لماذا تصب غضبك على الضباط وكيف ترى الجيش المصرى الآن ؟

الشعب مازال له فى رقبة الضباط آلاف القتلى ومازالت أعداد القتلى من الشعب أكثر من قتلى الجيش والشرطة ، والشرطة والجيش أعداء الشعب لأنهم سفاحين والمقاومة الشعبية تنتقم ، وأتمنى أن أرى الضباط معلقين على المشانق قبل أن أموت ، والسيسى أراد القضاء على الإخوان فاكتشف الشعب خيانة وعمالة وجبن وخسة جيش مصر ، وسقطت مقولة أن الشعب والجيش إيد واحدة , واكتشف الشعب أن إسرائيل والجيش إيد واحدة .

* هل حاولت الحصول على جنسية أجنبية ..وهل أنت مهدد لو مكثت في مصر ؟

أنا أخشى على حياتى من فساد الضباط ودمويتهم , وأنا لم أرى فى مصر طوال الـ 78 سنة من عمرى أحط وأخس من ضباط هذه الأيام ، ورغم ذلك لم أحاول الحصول على الجنسية الأجنبية رغم أن السفارة فى ” فينا ” رفضت تجديد جواز سفري لمدة 10 أشهر.

عبد الناصر فشل وضيع مصر

* ما موقفك من عبد الناصر وفترة حكمه ؟

لا يعيبك أنك هللت يوما لعبد الناصر إلا أنه من العار أن تخجل من إعلان أن عبد الناصر هو من خرب الآنسان المصرى يوم أن أمم الاعلام وأرهب القضاة والكتاب والمفكرون والعلماء وزور الآنتخابات وقتل معارضيه وخسر كل حرب أشعلها ، ويعتبر جبان من يخجل من إعلان مراجعته لمواقفه من عسكر 52 وتوابعهم ، ولكن للأسف الشخصية المصرية لا تملك شجاعة المراجعة ,ولا تقتنع أن عبد الناصر هو من خرب الشخصية المصرية ، وأنا اتحسر وأبكى على حال المصريين وأنا اتابع تصرفات الآنسان الأوروبى بعيدا عن عنصريتهم طبعا .

*لماذا تجلد الشعب المصرى دائما وتتهمه بالعبودية ومولاة الحكام ؟

نعم , لأن أغلبية المصريين مقتنعة أن الحاكم يسمعها ويشاهدها وهم يرددون ما يعجب الحاكم ولو سقط الحاكم فسوف يلعنوه ويمجدوا الجديد ،أنه تراث العبودية عبر ألاف السنين والـ 65 سنه من حكم الضباط , وقد كانوا كذلك مع مبارك والسادات وعبد الناصر ،و للأسف ” مصر حكمها العبيد…..دولة المماليك فكيف تطلب من شعب حكمه عبيده أن يقاوموا حاكمهم ، هم استصاغوا العبودية ، للأسف بئس الشعب هم ، لأن الأغلبية المصرية للأسف منحطة الأخلاق , إلا أن الغاضبون كثيرون ولا يجب الالتفات إلى الأغلبية المقهورة ، والتى لا ولم تعرف للحرية طعم أو لون أو رائحه .

* ما تعليقك على خطابات السيسى التى يتوجه بها للدول الغربية وزعمه أنه يحارب الإرهاب حتى يستمر في الحكم ؟

السيسى ومحمد بن سلمان وكل الحكام العرب الفاشلين مقتنعين أن الاستقرار والتنمية مرهون برضاء إسرائيل عنهم ، كما أن السيسى لم يعرف فى حياته إلا استخدام السلاح .

*كيف ترى معاملة سجناء الرأى في سجون النظام المصرى ؟

ما يحدث هو تكرار لما فعله كل من حكموا شعوبهم بالحديد والنار ، وفى غياب الاعلام الحر ومع فساد القضاة وأعضاء النيابة لا يوجد فى مصر نظام حكم أو قانون , أنه حكم الطغاة السفاحين .

*هل ترى أن الدول الغربية تكيل بمكيالين في موضوع حقوق الآنسان ؟

الدول الغربية هى من احتل البلاد وقتل الملايين , كما أن رخاء أوروبا يتعارض مع التنمية وحقوق الآنسان وحرية المواطن فى مصر ودول العالم الثالث .

*ما موقفك من التعذيب في السجون والمعتقلات والاختفاء القسرى ؟

التعذيب في السجون والإختفاء القسرى سببه أن الحكم فى مصر غير وطنى ، ودموى وتسانده إسرائيل والغرب ، كما أن منظومة الضباط والقضاة فاسده عقلا وذمه .

صفقة القرن والحصار الرباعى

*ما هو رأيك في الحصار الرباعى على قطر ؟

الخلاص سوف يكون باستكمال انتفاضة 25 يناير 2011 , لأن الحكام العرب يعرفون أن شعوبهم يتربصون بهم ، ولا يقبلون إلا من يشاركهم قهرهم للشعوب وإجهاض حقوق الآنسان , وهم يريدون إخضاع الكل مثل قطر وتركيا وإيران ، وحاكم قطر يريد أن تكون مواقفه مثل تركيا ، ولكن للأسف يحاربونه والعالم يخرس الآن ولا يتكلم ، والمعركة الآن بين الصامدون والمنبطحون .

*ما هو تعليقك على موضوع صفقة القرن وكيف ترى الكفاح الفلسطينى ضد الحصار الحالى في غزة ؟

إن مياه النيل سوف تصل لإسرائيل وغزه ، وسيناء سوف تعمر ببشر جديد , من أجل تنفيذ صفقة القرن ، وسقوط مصر أنهى المقاومة الفلسطينية للأسف الشديد

*هل المصالحة الفلسطينية -الفلسطينية تخدم القضية أم الرعاة ؟

للأسف المصالحة الفلسطينية يستفيد منها من دعى إليها وهم الرعاة ، وذلك كنوع من المناورات السياسية وقد تفشل هذه المصالحة بسبب وجود أطراف فيها لا يهمها القضية الفلسطينية أصلا .

* كيف ترى الحرب على الإسلام تحت دعاوى محاربة الإرهاب ؟

دعاوى محاربة الإرهاب القصد منها النيل من الإسلام ، والإسلام هو العمود الفقرى للمسلم ، والمطلوب هو كسر ظهور المسلمين .

*لماذا يتم وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ؟

أنه الاحتلال الجديد , أنه الغرب وعملائه حكام وجيوش العرب الذين يحاولون وأد المقاومة ووصمها بالإرهاب رغم أنها تقاوم ، المحتل ، وتاريخ الغرب يثبت أنهم يستخدمون الطائرات والصواريخ لإخضاع الشعوب ونهب ثرواتها ، وبسقوط مصر اختلت عجلة الكفاح الفلسطينى , لأن إسرائيل الآن هى من تحمى حكام العرب من شعوبهم ، وإسرائيل الآن تحكم الدول العربية ، وسيطرت بعملائها علينا .

حل أزمة سد النهضة عن طريق إسرائيل

* هل ترى أن اسرائيل هى من ربحت الربيع العربى كما تقول ؟

نعم ، كما أرى أن مصر سوف تحصل على حصتها من مياه النيل مضافا إليها حصة إسرائيل وغزه عبر سيناء ، اثيوبيا لا تحتاج إلى تخزين مياه النيل كلها لأنها لا تملك أى بنية أساسية من خطوط كهرباء ومصانع ومدن وغيرها ،وبعد استكمال مسرحية العطش سوف تتدخل السعودية وإسرائيل وأمريكيا – حتى لا يموت المصريين – ويتوصلوا أن يكون التخزين لملأ السد على مدار 30 عاما ، مع ضم إسرائيل وغزه إلى دول المصب وتعمير سيناء بالجهد القبطى اليهودى الفلسطينى .

*كيف ترى علاقة الحكام العرب بإسرائيل ؟

إسرائيل تقهر الشعب الفلسطينى وتنهب ثرواته ، والحكام العرب يقهرون شعوبهم وينهبون ثرواتهم، الحكام العرب يتعاونون مع إسرائيل للبقاء فى الحكم ، والبسطاء مخدوعين فى عروبة وإسلام الحكام العرب ، وعار أن تستمر مكة والمدينة تحت سيطرة ابن سلمان .

*ما رأيك فى الموقف السعودى والخليجى من حزب الله وإيران مؤخرا ؟

إذا كانت ” المهلكة ” السعودية ودولة المؤامرات العربية ومصر العسكر الآنجاس وإسرائيل وأميركيا عملوا تحالف ضد إيران فأنا أختار أن أكون مع المعسكر المقاوم للأنجاس في الوقت الحالي إلي أن يشاء الله ، لأن الحكام العرب يريدون حرب حزب الله والشيعة ويؤجلون مقاومة إسرائيل كما أنهم يلجأون لصداقتها لحمايتهم من شعوبهم ، والحقيقة أنا عشقت الثورة الايرانية الشعبية الاسلامية يوم اندلعت وانتصرت على الجيش والمخابرات والشرطة ، وأجبرت الشاه على الفرار، كما أعجبت بحصار الشعب الإيرانى للسفارة الأمريكية ، ولكنى غضبت من محاربة العراق لإيران لأننى أحب حزب الله والدولة الايرانية بمواقفها الصلبة وتنميتها لقدراتها التسليحية ، أنا لا أفهم معادات المسلم السنى المقهور لإيران وأكره كراهية السنه للشيعة ولم أطلع على كراهية الشيعة للسنة !!!

سقوط المملكة السعودية

*كيف ترى ما يحدث في المملكة السعودية ؟

ابن سلمان أنهى حكم “آل سعود” ويحلم بأن يؤسس لحكم “آل سلمان” لكن الأحمق سلم بلاده والمنطقة كلها إلى “آل صهيون” ، وآل سعود خونه وفاسدين وابن سلمان “عيل “مريض بالعقد النفسية ، وهو وجميع الحكام العرب صاروا مع الصهاينة عن طريق المال والسلاح والمخابرات ، وسقوط حكم ابن سلمان ممكن أن يكون بداية هزيمة الثورات المضادة وسقوط كل الآنظمة القمعية التي يدعموها .

* ما رأيك في التفريط في حصة مصر من المياه وكيفية حل هذه الأزمة ؟

سوف تحل أزمة سد النهضة الإثيوبى بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل ، وإسرائيل سوف تحل الأزمة بانضمامها إلى دول المصب وتوصيل نهر النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء , وهذا هو السبب في تفريغ سيناء الآن من أهلها بالقتل والتهجير حتى يحل محلهم أقباط ويهود , ولولا انقلاب يوليو الأسود عام 1952 لما حققت إسرائيل كل هذه الآنتصارات

*كيف ترى التخلى عن تيران وصنافير لصالح السعودية ؟

التخلى عن الأراضى المصرية أمر لا علاقه له بالمعقول , إن الضباط يستخفون بالمصريين وبعقولهم وبوطنيتهم ، ومدخل خليج العقبة الآن تحول إلى ممر دولى بتسليم الجزيرتين إلى السعودية , السيسى وضباط الجيش المصرى ينفذون أوامر إسرائيل التى تحميهم .

* كيف ترى حقيقة وجود انتخابات في 2018 وهل ترى أنه يمكن أن تحدث انتخابات حقيقة وهل أنت موافق عليها ؟

من يشارك هذه الدولة في انتخاباتها يخون الحرية لأن الدولة الحالية هى الجاسوس لإسرائيل .

*ما رأيك في رفقاء الأمس الذين كنت تتظاهر معهم ؟

لقد تظاهرت واعتصمت مع مصطفى بكرى وحمدين صباحى وعشرات الصحفيين والمحامين الناصريين والاشتراكيين والقوميين من أجل فلسطين ، إلا أنهم قد صاروا يساندون المخطط الصهيوني السعودي فاختلفت معهم جذريا .