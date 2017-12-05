أكد حساب “بدون ظل” الشهير بـ”تويتر”، والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن القوات التابعة للإمارات في اليمن هي من أمدت عناصر الحوثي بمكان تواجد الرئيس المخلوع علي صالح وتوقيت هروبه عن طريق تسريب هذه المعلومات للاستخبارات الإيرانية.

وقال حساب “بدون ظل” الذي عرف بتسريباته من داخل أروقة الحكم بالإمارات، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “أرسلنا توقيت وطريق الرئيس السابق علي عبدالله صالح للاستخبارات الايرانيه والاستخبارات الايرانيه ارسلتها للحوثي لتصفيته”..حسب قوله.

ارسلنا توقيت وطريق الرئيس السابق

علي عبدالله صالح للاستخبارات الايرانيه

والاستخبارات الايرانيه ارسلتها للحوثي

لتصفيته — بدون ظل (@without__shadow) December 4, 2017

وقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أمس، الاثنين، في اشتباكات أثناء خروج موكبه من العاصمة صنعاء بعدما قصف الحوثيون منزله، حسبما قالت مصادر من الحوثيين.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي جثمان “صالح” وبه إصابات بالغة في رأسه أثناء نقله.

وكان زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي قد وصف في كلمة متلفزة على قناة المسيرة مقتل صالح بأنه “يوم استثنائي وعظيم وهو يوم سقوط المؤامرة الخطيرة التي استهدفت أمن الشعب اليمني واستقراره”.

وأعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين ما وصفه بـ “نهاية أزمة ميلشيا الخيانة” في إشارة إلى مقتل صالح.

وقال قياديون في حزب صالح إنه قتل “رمياً بالرصاص”، ونقلت وكالة الأناضول عن قيادي في حزب المؤتمر لأن الحوثيين أعدموا “صالح” رميا بالرصاص إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وحتى الأسبوع الماضي، كان أنصار صالح يقاتلون جنبا إلى جنب مع الحوثيين ضد قوات الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي قبل أن يغير صالح موقفه ويدعو إلى فتح صفحة جديدة مع التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.