بسبب وشم مكتوبٍ على صدره، اضطر اطباء أحد المستشفيات في “ميامي” الأميركية، ترك مريضٍ يبلغ من العمر 70 عاماً يموت، بعد أن وصل فاقداً وعيه ويعاني من عدوى من الممكن أن تسبب إصابته بصدمة إنتانية، وهي حالة مرضية تؤدي في النهاية إلى فشل وتوقف أجهزة الجسم.

وخلال قيام الأطباء بمحاولة إنعاش المريض المجهول، لاحظوا وجود وشم كبير على صدره، يقول “لا تُنعشوني”.

ووفقاً لما جاء في مجلة “The New England Journal of Medicine”: “رغبة هذا المريض وأمنيته التي وشمها على صدره أوقعت الجميع في حيرة شديدة”. لم يستطع المسؤولون بالمستشفى أن يقرروا ما الذي يتوجب عليهم فعله: “هل هذه الأمنية ملزمة قانونياً؟ أم أن هذا الوشم يعود ربما إلى إحدى الليالي، بينما كان الرجل ثملاً ولم يكن في وعيه؟”.

في النهاية لم يستطع الأطباء تجاهل رغبة المريض التي حفرها وشماً على صدره، وحاولوا البحث عن أقاربه، ولكن دون جدوى.

وفي النهاية ظهرت وصية رسمية مُلزمة من الرجل، كان قد أودعها مكتب الصحة، وبالتالي أصبحت القضية واضحة، “وسمحوا” للرجل البالغ من العمر 70 عاماً بالموت، ولم يُنقذوه.