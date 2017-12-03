قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد، إن الـ٣ من ديسمبر ٢٠١٧، اكتمل فيه القمر البارد عند برج الجوزاء الساعة ٤:٤٨ م، ويعني ذلك أن يكون القمر في مواجهة الشمس ويشير ذلك لوجود مواجهات وخلافات بين مراكز القوى خلال الأسبوعين القادمين.

وأضافت عبير أن الأكثر تضررا من هذا الوضع هم مواليد برج الجوزاء والعذراء والقوس والحوت، وهو ما يعني تعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وأمير قطر تميم بن حمد لضغوط أو مكائد أو خلافات.بحسب قولها

وأوضحت “فؤاد” أن مع بداية ٣ ديسمبر يبدا تناغم فلكي بين المشتري في العقرب المائي ونبتون في الحوت المائي ويشير ذلك لوجود محاولات بناءة لتقريب وجهات النظر المختلفة خاصة بين الأديان والأمور الروحية، كما أن التناغم بين برجين مائيين يشير لمحاولة إيجاد حلول للمشكلات الخاصة بالمياه مثل مشكلة سد النهضة وقد يحمل لنا أيضا اكتشافات خاصة بالمحيطات والبحار وشئون البيئة.