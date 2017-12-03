نشرت قناة “الجزيرة” الإخبارية، مقطعا مصورا تضمن صورا ذكرت أن مصدرها مليشيا “الحوثي” وتقول إنها من داخل أحد منازل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء بعد مداهمته.

ونقلت “الجزيرة” الصور عن المركز الإعلامي التابع للحوثيين، وتظهر الصور عدد من عناصر الميليشيا وهم يتجولون داخل المنزل، وظهرت صور لصالح معلقة على جدران بعد الغرف.

مليشيا #الحوثي تنشر صورا تقول إنها من داخل أحد منازل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في #صنعاء pic.twitter.com/2CY2M371Wt — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 3, 2017

وفي ذات السياق أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، أن عناصر مسلحة من جماعة الحوثيين استهدفت منزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في قرية “الدجاج” شمال شرق العاصمة صنعاء.

وبحسب السكان المحليين، شهد محيط منزل صالح معارك ضارية استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما دارت معارك أخرى في شمال صنعاء بين جماعة الحوثي وقوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص.

ويقع منزل المخلوع صالح قرب موقع وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون ووزارة الثقافة.

وأكد موقع “المشهد اليمني” أن اشتباكات شرسة وأصوات انفجارات سمعت في مناطق الحصبة، وجولة آية، وأحياء بيت بوس، وشارع الخمسين، وجولة دار سلم والحثيلي، ومنزلي المشرقي وجليدان في مديرية خمر بعمران.