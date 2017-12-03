في تصعيد جديد من جماعة أنصار الله الحوثية، أعلنت الجماعة عن إطلاق صاروخ مجنح على العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت الجماعة في بيان لها بثته قناة “المسيرة”، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخ مجنح نوع “كروز” على مفاعل براكة النووي في أبوظبي.

ولم يعلن التحالف العربي حتى الان عن العملية وماذا استهدفت.

وكان الحوثيون قد هددوا سابقا باستهداف العاصمة الاماراتية أبوظبي فيما استهدفوا من سابق العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي اسقطته دفاعات التحالف الجوية قبل وصوله إلى قاعدة عسكرية، في حين اكدت الجماعة سقوطه في مطار الرياض.