في تصعيد جديد من جماعة أنصار الله الحوثية، أعلنت الجماعة عن إطلاق صاروخ مجنح على العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقالت الجماعة في بيان لها بثته قناة “المسيرة”، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخ مجنح نوع “كروز” على مفاعل براكة النووي في أبوظبي.
#تغطية: القوة الصاروخية تعلن اطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكه النووي في #أبو_ظبي https://t.co/A3Ofbu3rKw
— Almasirah Live (@Almasirah_Live) December 3, 2017
ولم يعلن التحالف العربي حتى الان عن العملية وماذا استهدفت.
وكان الحوثيون قد هددوا سابقا باستهداف العاصمة الاماراتية أبوظبي فيما استهدفوا من سابق العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي اسقطته دفاعات التحالف الجوية قبل وصوله إلى قاعدة عسكرية، في حين اكدت الجماعة سقوطه في مطار الرياض.
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