أفادت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أن السلطات الإماراتية ألقت القبض، اليوم السبت، على رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق من منزله.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن “تم القبض على رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق من منزله في الإمارات وجار ترحيله إلى مصر”.

من جانبها، قالت وكالة “فرانس برس” إن السلطات الإماراتية ألقت القبض على شفيق من منزله في أبو ظبي، ليتم ترحيله إلى مصر.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من شفيق القول إنه تم القبض عليه من منزله.

وقالت إحدى مساعدي “شفيق” إنها شاهدت مسؤولين يصلون إلى المنزل، وأخبروها أنه سيتم ترحيله إلى مصر على متن طائرة خاصة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر خليجي قوله إن “شفيق أعلن رغبته في العودة إلى مصر، وأمنيته سوف تتحقق”.

وكان شفيق قد أعلن، قبل أيام، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018، وأنه سيعود إلى مصر قريبا.

ويقيم شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012.