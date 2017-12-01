تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تعميما صادرا عن الخطوط الجوية الكويتية لفروعها في دول الخليج، يكشف عن سماح السعودية للمعتمر القطري بالعمرة مرة واحدة فقط في العام، وذلك على خلاف ما هو معمول به مع الجنسيات الأخرى.

ووفقا للتعميم، فقد اشترطت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات المعقدة لكي تسمح للمواطن القطري بأداء العمرة.

واشترطت ان يكون المعتمر قادما عبر وكيل معتمد من قبل المملكة، بالإضافة لحيازته تذاكر عودة وحجز مسبق في أحد الفنادق مدفوع التكلفة.

كما اشترطت السلطات السعودية بان قدوم المعتمرين القطريين يكون عبر مطار جدة فقط.

بيان متداول يشير إلى أن أي مواطن من دولة #قطر يحق له #عمرة واحدة في السنة … إن صح هذا الكلام ، فالسؤال المطروح هو من متى كانت #مكة ملك نظام حكم يا #السعودية ؟؟!!! لا حول ولا قوة الا بالله #تسييس_الدين pic.twitter.com/e4Y9NTQccn — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى انه ولأول مرة في التاريخ الحديث لا يتمكن حجاج قطر من الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بسبب تعنت السعودية وإصرارها الغريب على إقحام السياسة في الدين ورغبتها الجامحة في الضغط على الحكومات والشعوب عن طريق الحج والعمرة.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد فتحت ملف تسييس الحج والعمرة بعد أن كشفت في 12 يونيو/حزيران الماضي أن السعودية استخدمت ورقة الحج في ضغطها على الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة لدفعها إلى قطع علاقاتها مع قطر والانضمام إلى التحالف ضد الدوحة، وقالت إن السعودية وجهت تهديداً مبطناً إلى هذه الدول بتعقيد إجراءات الحصول على التأشيرة للحج والعمرة أو الانصياع لهم والوقوف ضد قطر مقابل تسهيل الوصول إلى الأراضي المقدسة.