بعد أن أعلن الأمير هاري خطبته على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل خلال الأيام الماضية، يبدو أن عدد الأمراء العزاب بدأ في النقصان، وفي هذه القائمة سنتناول أشهر الأمراء العزاب حول العالم..

1- ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبد الله: يحتل نجل الملك عبد الله والملكة رانيا البالغ من العمر 23 عاما شهرة واسعة لكونه أميرا ونجما عبر إنستجرام، فلديه أكثر من مليون متابع. ويفتخر بصداقاته المتعددة مع مشاهير العالم مثل أنجيلا ميركل.



2- الأمير سيباستيان: يبلغ الأمير سيباستيان من لوكسمبورج 25 عاما، وهو ضابط في الجيش والأصغر من بين خمسة أشقاء، وربما لن يجعله ذلك ملكا في الوقت القريب، ما يترك أمامه الكثير من الوقت لشغل وقته بالكثير من الهوايات كالتسلق والتزلج والسباحة والرجبي.

3- الأمير جان كريستوف نابليون بونابرت: قد يعرف البعض أن الملكية الفرنسية قد ألغيت في أواخر القرن الثامن عشر، لكن بعض الفرنسيين يعترفون بـ”جان” كعضو فيما يسمى بالبيت الإمبراطوري على أساس نسبه لعائلة بونابرت الشهيرة.

4- الأمير يواكيم من بلجيكا: ربما من المتوقع أن الأمير يواكيم لن يتولى عرش بلده؛ لأن الأميرة إليزابيث الابنة الكبرى لملك بلجيكا هي المرشحة لتولي هذا المنصب، لكن الأمير يواكيم شق طريقه في البحرية البلجيكية بعد تلقي تعليما متميزا في إنجلترا وإيطاليا.