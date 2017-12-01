عاقبت المحكمة الجزائية في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية، يمنيًا بالسجن 17 شهرًا وغرامة 3 آلاف ريال، لثبوت انتحاله اسم مواطن سعودي، ودخول المملكة والزواج من مواطنة قبل 15 عامًا.

وكانت مواطنة تدعى “سماح” قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة ضد زوجها لاكتشافها بعد 15 عامًا من زواجها منه وإنجاب 6 أبناء أنه يمني الجنسية، في الوقت الذي ادعى فيه أنه سعودي من “عائلة معروفة”، قبل أن يتبين أنّ عليه سوابق تزوير ودخل المملكة متسللًا قبل أكثر من 30 عامًا.

وأوضحت المواطنة، أن زوجها الذي تزوجته يحمل اسمًا آخر وجنسية أخرى، الأمر الذي يعني أن أبناءها لن يكونوا سعوديين، فضلًا عن أن أسماءهم جميعًا تعتبر مزورة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، كشفت مصادر أن الزوج أقر بالتحقيقات بارتكابه واقعة التزوير، مبينًا أنه سبق ترحيله قبل 36 عامًا بسبب سابقة تزوير بعد دخوله المملكة عن طريق التهريب، وكان عمره آنذاك 7 أعوام، لكنه عاد متسللًا إلى جدة وانتحل اسم مواطن سعودي منذ 22 عامًا، ثم استقر وتزوج مواطنة وأنجب منها.

وقال المتهم، إن صاحب الاسم المنتحل كان زوج شقيقته، وأن لا علم له بانتحاله اسمه وصفته، وإن التزوير جرى بواسطة أفارقة في حي البلد بجدة.

وأضاف أن عملية التزوير من قبل الأفارقة وقعت قبل زمن طويل، ولم يعد يتذكر أحدًا منهم، وأن الهوية التي يحملها مع سجل العائلة عبارة عن صورة لا أصل لها.

واستنكر سعوديون قيام الزوجة بالتبليغ عن زوجها بعد زواج دام 15 عامًا وإنجاب أبناء، متسائلين عن سبب جهلها هويته كل هذه المدة وكيف تمكنت من الزواج منه دون التقصي، وكيف لم يتمكن زوج أخته من كشف عملية الاحتيال كل هذه المدة.

ووجهت المحكمة تهمة التزوير في محررات رسمية للمتهم لتصدرَ ضده أحكاما بالسجن والغرامة.