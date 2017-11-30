أعلن مستشار ولي عهد أبو ظبي، أن منحت المرشح الرئاسي المصري السابق والذي أعلن عن رغبته بالترشح في الانتخابات القادمة، الفريق مهلة 48 ساعة للمغادرة، مؤكدا بانه أصبح شخصية غير مرغوب فيها.

 

وقال عبد الله في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أعطي مهلة 48 ساعة ليرتب أمره ويغادر فهو غير مرحب به بعد اليوم على أرض الإمارت”.

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما “شفيق” وقناة “” التي بثت خطابه الذي أعلن فيه بمنع الإمارات سفره لباريس قائلا: “المرشح العاقل لرئاسة لا يخاطب جمهوره عبر قناة تعادي دولة . والضيف الكريم لا يتجنى على دولة كريمة كدولة الإمارات.”.

وكان الفريق احمد شفيق، قد أعلن مساء الأربعاء، في بيان متلفز من الإمارات، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في 2018.

 

وبعد بيانه بساعات قليلة، كشف عن منعه من قبل السلطات الإماراتية من السفر، للقيام بجولة خارجية لأبناء الجالية المصرية في عدد من الدول خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل العودة مرة أخرى إلى وطنه، مؤكّداً رفضه أي تدخل في شؤون مصر، أو إعاقته عن أداء ممارسة دستورية، فيما ردت الإمارات عبر الوزير قرقاش، الذي وصف تصريحات شفيق بـ”النكران” تجاه إيواء الإمارات له منذ عام 2012، على حد تعبيره.

 

وقال شفيق، الهارب إلى الإمارات، في كلمة متلفزة، أذاعتها قناة “الجزيرة” الفضائية، مساء الأربعاء، إنه “فوجئ بقرار منعه من السفر من قبل الإمارات، لأسباب ودواعٍ لم يفهمها، أو يتفهمها، مجدداً تمسكه بقرار ترشحه للرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، وعدم التراجع مطلقاً عن أداء مهمة وطنية مقدسة”.

 

وشدّد شفيق على تقبّله في سبيل قراره أية متاعب، داعياً القادة المسؤولين عن حرية الحركة في أبو ظبي إلى التوجيه برفع أية عوائق عن حرية سفره، والتراجع عن موقفهم بالسماح له بالسفر، مختتماً رسالته بإعلان تقديره لاستضافته الكريمة من قبل حكومة الإمارات، غير أنه لن يرضى بأي تدخل في شؤون بلاده.