تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر إجبار السلطات الإيرانية لمدرب منتخب تايلند النسائي لرياضة “الكبادي” بارتداء الحجاب.

ووفقا للصور المتداولة فقد ظهر المدرب التايلندي وهو يرتدي غطاء للرأس خلال متابعته لمنتخب بلاده أثناء اللعب في البطولة التي تستضيفها مدينة “جرجان” الإيرانية، في حين ظهر في صورة أخرى وهو يغطي رأسه على ما يبدو بمنشفة.

السلطات الايرانية تجبر مدرب منتخب تايلند النسائي على لبس الحجاب ههههههه pic.twitter.com/4xPNMj2Z5s — ozeey (@Ozie_76) November 30, 2017

وبحسب ما أكده الناشطون، فإن السلطات الإيرانية أجبرت مدرب المنتخب التايلندي في لعبة “الكبادي”، سامبراش فونشو، من دخول الملعب إلا بعد أن يرتدي الحجاب لأن البطولة نسائية ولا يسمح بالدخول إلا للنساء.

وتعد رياضة “الكبادي” خليطاً من المطاردة والمصارعة، يشترك فيها فريقان من سبع أشخاص، حيث ينطلق لاعب من أحد الفريقين إلى الفريق الآخر حابساً أنفاسه محاولاً لمس أكبر عدد ممكن من لاعبي الفريق الخصم والرجوع إلى فريقه قبل أن يمسك به المدافعون.