شن المغرد الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي هجوما عنيفا على رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوسف السركال، ناعتاً إياه بـ”السافل” وذلك على إثر مصافحته واحتضانه لنظيره القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد في العاصمة التايلندية بانكوك أمس الثلاثاء.

وقال “المزروعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وين اعلامنا الرياضي عن هذه الصوره وعن القذر السافل السركال اللي لا يحترم الامارات ولا عنده غيره عليها”.

وين اعلامنا الرياضي عن هذه الصوره وعن القذر السافل السركال اللي لا يحترم الامارات ولا عنده غيره عليها … pic.twitter.com/SVRBJ4lFMK — حمد المزروعي (@uae_3G) November 29, 2017

وتواصل هجومه على “السركال” قائلا: ” لا يعنيني منصبك ما يعنيني مقاطعة الامارات لـ هذه الدولة الداعمة للارهاب للاسف لا اتشرف بك يا نعال …”.

لا يعنيني منصبك ما يعنيني مقاطعة الامارات لـ هذه الدولة الداعمة للارهاب للاسف لا اتشرف بك يا نعال … pic.twitter.com/UZos21ig5T — حمد المزروعي (@uae_3G) November 29, 2017

وتابع قائلا: ” بعد كل الدعم ليلة بانكوك تفضح السركال ورئيس الاتحاد القطري حمد ال ثاني وحضن المحبة هذا في اللوبي لو كنتو في الغرفة شو بتسوون ..”.

بعد كل الدعم ليلة بانكوك تفضح السركال ورئيس الاتحاد القطري حمد ال ثاني وحضن المحبة هذا في اللوبي لو كنتو في الغرفة شو بتسوون … pic.twitter.com/aKRca48Ncy — حمد المزروعي (@uae_3G) November 29, 2017

وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للقاء حميمي جمع بين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الإماراتي يوسف السركال خلال اجتماعات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي عقدت الثلاثاء في العاصمة التايلندية بانكوك.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر رئيس الاتحاد الإماراتي وهو يحتضن رئيس الاتحاد القطري، وهو أول لقاء بينهما منذ فرض دول الحصار (السعودية و الإمارات والبحرين ومصر) حصارهم على قطر، وفرض هذه الدول عقوبات مشددة على أي مواطن يظهر تعاطفه مع الدوحة بالقول أو الفعل.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر الثلاثاء إلغاء اللعب على ملاعب محايدة خلال نسخة العام المقبل من دوري أبطال آسيا.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعه ، المصادقة على توصية لجنة المسابقات برفض اللعب في ملاعب محايدة في دوري الأبطال الآسيوي، ‏مشترطاً وجود “طوارئ أمنية” تقرها لجنة مختصة للسماح بذلك.

ووفقاً للقرار، ستلعب الأندية السعودية والإماراتية لقاءاتها مع أندية إيران وقطر على ملاعب فرقها، بعدما وافق الاتحاد الآسيوي، العام الماضي، على طلب السعودية بعدم اللعب في إيران، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي قد اجتمعت، الجمعة الماضي، في العاصمة اليابانية طوكيو وقدّمت توصياتها للمكتب التنفيذي، وتضمّنت قيام الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تتأثر بقرارات حظر السفر، بالتواصل مع حكوماتها من أجل السماح لفرق كرة القدم بالحصول على استثناء من هذه القرارات.